Εταιρεία από τη Χιλή ζητά… 20 εκατομμύρια από την UEFA ελέω League Phase

Η UEFA καλείται να πληρώσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, μετά την αγωγή που εξέδωσε η χιλιανή αθλητική εταιρία συμβούλων «MatchVision», στην οποία κατηγορεί την ομοσπονδία για την κλοπή της νέας μορφής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τη League Phase, που χρησιμοποιείται στις ανδρικές διοργανώσεις από το 2024, ενώ φέτος ξεκίνησε να χρησιμοποιείται και στο Champions League γυναικών.

Σύμφωνα με τη «MatchVision», η ιδέα αυτού του διαφορετικού ελβετικού φορμάτ ήταν ιδέα του ιδρυτή της, Λεάντρο Σάρα, ο οποίος κατοχύρωσε πνευματικά δικαιώματα το 2006 στη Χιλή.

Παράλληλα, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το 2013 παρουσίασε την εν λόγω ιδέα, η οποία έχει εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, ενώ η FIFA την έχει αναγνωρίσει την πνευματική ιδιοκτησία της «MatchVision».

Η νομική διαδικασία ξεκίνησε τη διαδικασία τον Απρίλιο, με την εταιρεία να καταθέτει έγγραφα στο δικαστήριο της Μαδρίτης που απέρριψε στο παρελθόν έφεση της UEFA για τη European Super League. Ωστόσο τον Σεπτέμβριο μεταφέρθηκε σε δικαστήριο στη Λωζάνη της Ελβετίας, όπου εδρεύει και η UEFA, η οποία δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την αγωγή. Μόλις συμβεί αυτό ωστόσο, καλείται να απαντήσει εντός 20 εργάσιμων ημερών.

Ο Σάρα είχε απειλήσει ξανά την UEFA με νομικές ενέργειες πριν 14 μήνες και την κλήρωση της πρώτης League Phase του Champions League. Πλέον, δηλώνει ότι δεν του έχει απομείνει άλλη επιλογή από το να καταθέσει αγωγή για αποζημίωση.

Το ακριβές ποσό αποζημίωσης που ζητάει η «MatchVision» ανέρχεται στα 20.005.551 ευρώ, ενώ από πλευρά του, ο Σάρα ζητάει 200.000 ευρώ προσωπικά. Στα ποσά αυτά ζητάνε να καταβληθούν και τόκοι για την περσινή, την τρέχουσα αλλά και την επόμενη σεζόν.