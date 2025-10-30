Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Η UEFA βάζει πλώρη για ένα ακόμη οικονομικό υπερθέαμα, εγκαινιάζοντας τη νέα της εμπορική εποχή με στόχο να αυξήσει θεαματικά τα έσοδά της έως το 2033. Η UC3, η κοινή εταιρεία (joint venture) που ίδρυσαν η UEFA και η European Football Clubs (EFC), ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα χορηγιών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ανδρικού ποδοσφαίρου. Πρώτος μεγάλος «παίκτης» στο τραπέζι είναι η Anheuser-Busch InBev, η πολυεθνική που κατέχει εμπορικά σήματα όπως Budweiser, Beck’s, Corona και Stella Artois, και η οποία πρόκειται να γίνει ο πρώτος επίσημος παγκόσμιος εταίρος της UEFA για το διάστημα 2027-2033.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος που άνοιξε στις αρχές Οκτωβρίου, με την υποστήριξη της Relevent Football Partners — της νέας παγκόσμιας διαφημιστικής και εμπορικής αντιπροσωπείας της UEFA, που ανέλαβε ρόλο-κλειδί στο λανσάρισμα της νέας στρατηγικής. Σύμφωνα με το SportBusiness, το προηγούμενο εμπορικό κύμα των διοργανώσεων απέφερε έσοδα της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, και ο στόχος της νέας περιόδου είναι η περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσού.

Παράλληλα με τις χορηγικές διαπραγματεύσεις, η UEFA προχωρά στη διαδικασία ανανέωσης των τηλεοπτικών της συμβολαίων για όλα τα τουρνουά της, από το Champions League έως το Europa και το Conference League, επίσης για την περίοδο 2027-2033. Και εδώ η Relevent κατέχει κεντρικό ρόλο, έχοντας αντικαταστήσει την TEAM Marketing, που επί δεκαετίες ήταν ο κύριος διαχειριστής των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της UEFA. Ο φιλόδοξος στόχος είναι να ξεπεραστούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ από την πώληση των τηλεοπτικών πακέτων, με την ένταξη νέων ψηφιακών πλατφορμών στη διαπραγμάτευση.

Η UC3 επιδιώκει να ανταποκριθεί στη ριζική αλλαγή του μιντιακού τοπίου, καθώς οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες ανατρέπουν το παραδοσιακό μοντέλο προβολής. Για πρώτη φορά, η UEFA λανσάρει ταυτόχρονες προσκλήσεις σε πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές — Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο — προσφέροντας τη δυνατότητα για πολυετείς συμφωνίες έως και τετραετίας. Αυτό ανοίγει τον δρόμο σε κολοσσούς της ροής περιεχομένου όπως η Netflix και η Amazon, που φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την είσοδό τους στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων.

Η νέα εμπορική εποχή της UEFA δεν φαίνεται να αποσκοπεί απλώς σε περισσότερα έσοδα, αλλά και στη μεταμόρφωση της σχέσης μεταξύ ποδοσφαίρου, τεχνολογίας και παγκόσμιου κοινού. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο περνά σε μια φάση όπου τα οικονομικά μεγέθη θυμίζουν διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, και τα εκατομμύρια ρέουν προς την Νιόν όπως ποτέ άλλοτε.