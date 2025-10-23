Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Αλλαξε η ώρα έναρξης του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγερνορντ στην Ολλανδία για τη League Phase του Europa League. Θα ξεκινήσει την Πέμπτη (23/10) στις 5.30 μ.μ., ώρα Ελλάδας, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί ώρα 7.45 μ.μ. Οι Ολλανδοί, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, υπέβαλαν αίτημα στην UEFA για αλλαγή της ώρας του αγώνα και η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έκανε δεκτό το αίτημά τους.

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει ο αγώνας στις 5.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και ο λόγος είναι η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας που δείχνει ανεμοθύελλα μεταξύ 8 μ.μ. και 11 μ.μ., δηλαδή στο διάστημα της αρχικής ώρας του αγώνα. Αρα, οι ακραίες καιρικές συνθήκες μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή ή αναβολή του αγώνα για την επόμενη μέρα, κάτι που δεν ήθελαν οι ομάδες.

Αναλυτικά:

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».