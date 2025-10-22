«Πέταξε» για Ολλανδία και το ματς με τη Φέγενορντ ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (22/10) από το «Ελ. Βενιζέλος», για την Ολλανδία, εκεί που το βράδυ την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ (23/10, 19:45) για την τρίτη αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στην Ελλάδα και απομένει η τελευταία προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, πριν από την σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Να σημειωθεί πως, στο πλευρό του θα έχει περίπου 3.000 οπαδούς του με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης (23/10) θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν τα έχουν μαζί τους, καθώς τα ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Δείτε εικόνες από την αναχώρηση: