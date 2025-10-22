«Πέταξε» για Ολλανδία και το ματς με τη Φέγενορντ ο Παναθηναϊκός (pics)
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη το βράδυ (23/10, 19:45) τη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League και το πρωί της Τετάρτης οι «πράσινοι» αναχώρησαν για την Ολλανδία.
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (22/10) από το «Ελ. Βενιζέλος», για την Ολλανδία, εκεί που το βράδυ την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ (23/10, 19:45) για την τρίτη αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στην Ελλάδα και απομένει η τελευταία προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, πριν από την σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
Να σημειωθεί πως, στο πλευρό του θα έχει περίπου 3.000 οπαδούς του με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης (23/10) θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν τα έχουν μαζί τους, καθώς τα ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτά.
Δείτε εικόνες από την αναχώρηση:
- Παρελθόν από τον Άρη Betsson ο Καράισιτς
- Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Super League
- «Μάχη» με τη Φενέρ στην Πόλη για τη δεύτερη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα δίνει ο Ολυμπιακός
- Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Νάπρεντακ Όντζακ
- Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
- Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις