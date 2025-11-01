«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Οι Μαλδίβες έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει μια γενεαλογική απαγόρευση του καπνίσματος, απαγορεύοντας σε όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 να χρησιμοποιούν, να αγοράζουν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού.

Το μέτρο αυτό είχε προαναγγελθεί από τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μουίζου και τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη δημιουργία μιας γενιάς «χωρίς καπνό», όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους τιμωρείται με πρόστιμο 50.000 ρουφίγια (περίπου 3.200 δολάρια)

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού εντός των Μαλδίβων.

Απαγόρευση καπνίσματος και στους επισκέπτες

Η απαγόρευση, σύμφωνα με τον Guardian, καλύπτει όλες τις μορφές καπνού, ενώ οι πωλητές υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των πελατών πριν από οποιαδήποτε πώληση. Το μέτρο ισχύει ακόμη και για τους επισκέπτες της νησιωτικής χώρας, η οποία αποτελείται από 1.191 μικρά κοραλλιογενή νησιά, εκτείνεται σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του ισημερινού και φημίζεται για τον πολυτελή τουρισμό της.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμισμού για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους τιμωρείται με πρόστιμο 50.000 ρουφίγια (περίπου 3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμισμού επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφίγια (περίπου 320 δολάρια).

Σημειώνεται ότι, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει μια παρόμοια διαγενεακή απαγόρευση, η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που είχε εισαγάγει τέτοιο νόμο κατά του καπνίσματος, τον κατάργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του.