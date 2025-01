Το 2025 έφερε αλλαγές στο Μιλάνο με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της υγείας των κατοίκων του.

Υπενθυμίζεται πως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν σύσταση που θα βοηθήσει να μειωθεί η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα και τα αερολύματα αλλά και να επιτευχθεί μια γενιά χωρίς καπνό στην Ευρώπη έως το 2040.

Ουσιαστικά, ενέκριναν τη σύσταση της Κομισιόν για επέκταση του μέτρου απαγόρευσης του καπνίσματος και σε εξωτερικούς χώρους.

Η επέκταση της απαγόρευσης δεν είναι δεσμευτική και κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει αν θα την εφαρμόσει.

Η Ιταλία είναι μία από αυτές.

Το Μιλάνο είναι η πρώτη πόλη στην Ιταλία που αποφάσισε να απαγορεύσει το κάπνισμα στους εξωτερικούς χώρους.

Η απαγόρευση ξεκινά από σήμερα, 1η Ιανουαρίου του 2025, και αφορά όλους τους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, ανοικτούς χώρους εστιατορίων και καφετέριες με μοναδική εξαίρεση απομονωμένες περιοχές, όπου ο κάθε καπνιστής θα μπορούσε να βρει κάποιον «ελεύθερο χώρο», σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα μέτρων από άλλους ώστε να καπνίσει.

