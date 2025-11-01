Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Σε μια πρωτοφανή απόφαση προχώρησε το Πρωτοδικείο, το οποίο καλεί όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, που έχουν κάνει εφημερία από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, να παρουσιαστούν για να δώσουν εξηγήσεις. Αιτία, μηνυτήρια αναφορά της «Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής». Οι ψυχίατροι Καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το θέμα της έλλειψης κρεβατιών, για ψυχιατρικώς πάσχοντες, τους οποίους έχουν αναλάβει να μεταφέρουν αστυνομικοί, με περιπολικά, είτε από δομή σε δομή, είτε για ακούσιο εγκλεισμό (εισαγγελικοί ασθενείς).

Το Πρωτοδικείο ζητά από το πρώην ΨΝΑ «να δώσει» τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εφημερευόντων γιατρών από 1/2/2024, προκειμένου να διερευνηθεί, εάν έχουν διαπράξει «το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και της έκθεσης κατά συρροή».

Η μήνυση των αστυνομικών έγινε είτε επειδή δεν υπήρχε κρεβάτι για ασθενή που μεταφέρθηκε με κάποιο περιπολικό με τη γνωστή διαδικασία της ακούσιας μεταφοράς, είτε επειδή οι εφημερεύοντες έκριναν ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν χρήζει νοσηλείας, αποτέλεσμα της ψυχιατρικής περίθαλψης όσο και της διαχείρισης που έχει επιβάλει η κυβέρνηση (π.χ. εγκύκλιος Βαρτζόπουλου).

Το έγγραφο του Πρωτοδικείου προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του ΨΝΑ Δαφνί, ο οποίος κάνει λόγο για, «ποινικοποίηση άσκησης της ψυχιατρικής», ενώ καταγγέλλει «το πρωτοφανές γεγονός της ωμής παρέμβασης του κράτους στο έργο των εφημερευόντων γιατρών».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων στο ΨΝΑ

Στην ανακοίνωσή του, ο Ενιαίος Σύλλογος Συλλόγου Εργαζομένων του ΨΝΑ Δαφνί, καταγγέλλει «το πρωτοφανές γεγονός της ωμής παρέμβασης του κράτους στο έργο των εφημερευόντων γιατρών. Από κοινού κυβέρνηση, Αστυνομία και εισαγγελείς παρεμβαίνουν με τον πιο ωμό τρόπο στο έργο γιατρών της ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ (πρώην ΨΝΑ), αφού δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που την κατάντια του ΕΣΥ την πληρώνουν γιατροί και υγειονομικοί».

Επίσης καλεί στη 48ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ στις 6-7 Νοέμβρη και προκηρύσσει επέκταση της στάσης εργασίας στην πρωινή βάρδια την Πέμπτη 6/11 και στάση εργασίας την Παρασκευή 7/11 (10 π.μ.-3 μ.μ.) και συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών στις 12 μ. στο υπουργείο Υγείας.

«Μετά τις διώξεις εκπαιδευτικών, μαχόμενων υγειονομικών και το χτύπημα υγειονομικών που είναι στην πρώτη γραμμή, φτάσαμε να το ζούμε κι αυτό!!! Αναρωτιόμαστε τι άλλο θα κάνουν σε βάρος γιατρών και υγειονομικών. Την ίδια στιγμή που οι ΟΠΕΚΕΠΕδες κοιμούνται ήσυχοι, ετοιμάζονται να στείλουν φιρμάνια στα σπίτια και στις οικογένειες γιατρών για να απολογηθούν γιατί δεν υπάρχουν κλίνες στο ΕΣΥ.

Να τους πούμε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της υλοποίησης της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που διαχρονικά έχει μειώσει δραματικά τις κλίνες στο ΕΣΥ και έχουν φτάσει τις 900 σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, που πλέον ξεπερνούν τις 4.000! Και ταυτόχρονα ούτε λόγος για ενίσχυση των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με επιστημονικούς όρους όπως αποασυλοποίηση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση να πηγαίνουν περίπατο και με τους ψυχικά πάσχοντες να περιφέρονται σε όλη την Αττική και στα Αστυνομικά Τμήματα για να βρεθεί μια κλίνη (ράντζο) διαθέσιμη», σημειώνει ο Ενιαίος Σύλλογος, «απαιτώντας για μία ακόμα φορά την απόσυρση της εγκυκλίου των δύο υπουργείων που έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιόλου ώστε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά αυθαιρεσίας, αδιαφορώντας για το ουσιώδες ζήτημα που είναι το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας, θέτοντας σε πολύ σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ασθενών».

Οι εργαζόμενοι στο ΨΝΑ απαιτούν: Εδώ και τώρα η κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας, ο αρμόδιος υφυπουργός για ζητήματα Ψυχικής Υγείας και η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ να παρέμβει για να σταματήσει η όποια προκαταρκτική διαδικασία σε βάρος των συναδέλφων ιατρών.