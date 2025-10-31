Αντίθεση περιφερειάρχη για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Δήμοι και τώρα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιδρούν στην απόφαση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Το θέμα είναι αν αφουγγράζεται κανείς την αγωνία των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός με την παρέμβαση του βάζει και μια ακόμη διάσταση στο θέμα.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παρενέβη και με επιστολή του αιτήθηκε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ την ανάκληση της αιφνιδιαστικής απόφασης αναστολής λειτουργίας των υποκαταστημάτων:

Αταλάντης, Κάτω Τιθορέας, Στυλίδας Φθιώτιδας.

Αλιβερίου, Βασιλικού, Ερέτριας, Λίμνης, Νέας Αρτάκης, Ψαχνών Εύβοιας.

Διστόμου, Ορχομενού, Σχηματαρίου Βοιωτίας.

Δελφών, Ιτέας Φωκίδας.

Σημεία αναφοράς της κοινωνίας

«Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς σημεία συναλλαγής ή παροχής υπηρεσιών· είναι σημεία αναφοράς της τοπικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται πλείστες συναλλαγές των πολιτών με τρίτες υπηρεσίες» τόνισε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός στην επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΛΤΑ Α.Ε.» Γρηγόριο Σκλήκα, την οποία κοινοποίησε επίσης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, όπως και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.» Στέφανο Θεοδωρίδη.

«Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να ιδωθεί αποκλειστικά υπό το πρίσμα λειτουργικού εξορθολογισμού, καθώς θίγει ουσιαστικά ζητήματα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές λειτουργίες.

Η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε ταχυδρομικές και λοιπές παροχές και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Τέλος, η λειτουργία των ταχυδρομικών υποκαταστημάτων δεν συνιστά μόνο διοικητική αναγκαιότητα, αλλά συμβολίζει και την παρουσία του κράτους σε κάθε σημείο της ελληνικής περιφέρειας — κάτι που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να διαφυλάξουμε», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός και κάλεσε τη διοίκηση των «ΕΛΤΑ», να επανεξετάσει και να ανακαλέσει όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση«αυτήν την τόσο βλαπτική, για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας, απόφαση της περαιτέρω μείωσης των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ».

Επισημαίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ότι η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, και την συνυπέγραψαν οι επικεφαλής των παρατάξεων Γεώργιος Αγγελόπουλος (Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση – Απόστολος Γκλέτσος), Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος (Στερεά Περιφέρεια), Λουκάς Αποστολίδης (Πατρίδα μας η Στερεά), όπως και ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Εύβοιας Ευάγγελος Βαβουλιώτης.