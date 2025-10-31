«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Το διαζύγιο της Sia από τον δεύτερο σύζυγό της, Daniel Bernad, εξελίσσεται σε δικαστικό θρίλερ. Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ο Daniel ζητά αποκλειστική επιμέλεια του ενός έτους γιου τους, Somersault («Summi»), υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια αποτελεί «άμεσο κίνδυνο» για το παιδί.

Ο Daniel αναφέρει ότι η τραγουδίστρια είναι «ακατάλληλη και αναξιόπιστη» ως γονέας εξαιτίας ζητημάτων με ουσίες, τονίζοντας ότι ο ίδιος είναι ο μόνος «σταθερός και ασφαλής» γονέας. Ζητά ακόμη να υποβάλλεται η Sia σε τυχαία τεστ χρήσης ουσιών και να περιοριστεί σε επαγγελματικά εποπτευόμενες επισκέψεις δύο ωρών, τρεις φορές την εβδομάδα.

Το υλικό παιδικής πορνογραφίας

Η Sia απαντά ότι δεν υπάρχει κανένας «επείγων λόγος» για αλλαγή της τρέχουσας συμφωνίας επιμέλειας. Σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, ο Daniel ήδη έχει περιοριστεί σε εποπτευόμενες επισκέψεις από τον Αύγουστο, επειδή —όπως υποστηρίζει η ίδια— υπήρχε έρευνα της αστυνομίας και της υπηρεσίας ανηλίκων για παράνομο υλικό παιδικής πορνογραφίας σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό του. Η έρευνα, σύμφωνα με τη Sia, οδήγησε στην ανάγκη εποπτευόμενων επισκέψεων.

Ο Daniel αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και ισχυρίζεται ότι η Sia «φύτεψε στοιχεία» για να περιορίσει την πρόσβασή του στο παιδί.

Τα ναρκωτικά

Ανάμεσα στις νέες αξιώσεις, ο Daniel υποστηρίζει επίσης ότι η Sia νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες και ότι βρέθηκε θετική σε βαρβιτουρικά και βενζοδιαζεπίνες. Εκείνη αναγνωρίζει ότι στο παρελθόν είχε προβλήματα εθισμού, αλλά επισημαίνει ότι είναι νηφάλια πάνω από έξι μήνες και ότι η «πορεία αποχής είναι βασικό κομμάτι της ζωής της». Τονίζει επίσης ότι εκείνη έχει δεχτεί να κάνει τεστ ανίχνευσης ουσιών, ενώ —όπως ισχυρίζεται— ο Daniel αρνήθηκε να υποβάλλεται τακτικά σε τέτοια τεστ.

Παράλληλα, ο Daniel ζητά μηνιαία διατροφή ύψους 77.245 δολαρίων, ενώ σε άλλη διαδικασία διεκδικεί και συζυγική υποστήριξη άνω των 250.000 δολαρίων μηνιαίως. Υποστηρίζει ότι είναι άνεργος, αφού η Sia «έκοψε τη χρηματοδότηση» της κοινής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το διαζύγιο κατατέθηκε τον Μάρτιο, με τη Sia να επικαλείται «αγεφύρωτες διαφορές». Είναι ο δεύτερος γάμος της τραγουδίστριας, η οποία είχε χωρίσει το 2016 από τον κινηματογραφιστή Erik Lang.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @siamusic