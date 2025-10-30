Τέσσερις αστυνομικοί είναι μεταξύ των 130 και πλέον νεκρών, που άφησαν πίσω τους οι φονικές επιδρομές εναντίον συμμοριών ναρκωτικών στη Βραζιλία.

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες του Ρίο.

Η κλίμακα και η βιαιότητα της επιχείρησης την έχουν καταστήσει μια από τις πιο θανατηφόρες ημερήσιες αστυνομικές επιχειρήσεις στην ιστορία της Βραζιλίας, με τα Ηνωμένα Έθνη να ζητούν εξηγήσεις.

Σύμφωνα με το AP, δεκάδες κάτοικοι φαβελών συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κυβερνητικό μέγαρο της πολιτείας φωνάζοντας «δολοφόνοι» και κρατώντας σημαίες της χώρας, βαμμένες με κόκκινη μπογιά.

Το χρονικό των επιθέσεων με τους 132 νεκρούς στη Βραζιλία

Η θανατηφόρα επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς την Τρίτη σε πολλές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένης της φαβέλας Complexo de Penha, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα και επίγειες μονάδες.

Η αποστολή είχε ως στόχο την εξάρθρωση των οχυρών της Κόκκινης Διοίκησης, αλλά γρήγορα μετατράπηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, αναγκάζοντας σχολεία και πανεπιστήμια να κλείσουν και να ανασταλούν οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 121 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, αλλά οι υπερασπιστές του κοινού πιστεύουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να φτάσει τους 132.

«Η αυξημένη θνησιμότητα της επιχείρησης ήταν αναμενόμενη αλλά όχι επιθυμητή», δήλωσε ο Βίκτορ Σάντος, επικεφαλής ασφαλείας της πολιτείας του Ρίο, προσθέτοντας ότι τυχόν αναφορές για αστυνομική κακή συμπεριφορά θα διερευνηθούν.

Κυβερνητική Αντίδραση και Πολιτικές Επιπτώσεις

Η επιδρομή φέρεται να πραγματοποιήθηκε από κρατικές δυνάμεις χωρίς ομοσπονδιακό συντονισμό, γεγονός που οδήγησε σε ένταση μεταξύ των κρατικών και των εθνικών αρχών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι επέκρινε τη χρήση «ωμής βίας» από την αστυνομία του Ρίο, λέγοντας ότι τέτοιες αντιπαραθέσεις πρέπει να σχεδιάζονται με τη βοήθεια των υπηρεσιών πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.

«Η πρώτη εντύπωση είναι ότι η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά αιματηρή, εξαιρετικά βίαιη. Η χρήση φυσικής βίας από μόνη της δεν αρκεί. Η αντιπαράθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί με σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε «σοκαρισμένος» από τη βία και ζήτησε αμέσως τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα συνεχίζει να καταστρέφει οικογένειες και να διασπείρει τη βία. Χρειαζόμαστε συντονισμένη δουλειά που να στοχεύει τους διακινητές χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την αστυνομία, τα παιδιά και τις αθώες οικογένειες», έγραψε ο Λούλα στο X (πρώην Twitter).

Έδωσε επίσης οδηγίες στον υπουργό Δικαιοσύνης και στον γενικό διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας να ταξιδέψουν στο Ρίο και να συναντηθούν με τον κυβερνήτη για να αξιολογήσουν την κατάσταση.

«Ήταν σφαγή» λένε αυτόπτες μάρτυρες

Οι συνέπειες στις φαβέλες του Ρίο ήταν οδυνηρές. Οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στους δρόμους, θρηνώντας τους αγαπημένους τους. Το Reuters ανέφερε ότι οι θλιμμένες οικογένειες έβαλαν σε σειρά τα ματωμένα πτώματα που βρήκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Θέλω απλώς να πάρω τον γιο μου από εδώ και να τον θάψω», είπε μια μητέρα κλαίγοντας.

Ο κοινοτικός ακτιβιστής Ραούλ Σαντιάγο περιέγραψε αυτό που αποκάλεσε «σφαγή», ισχυριζόμενος ότι πολλά θύματα πυροβολήθηκαν πισώπλατα, δέθηκαν ή εκτελέστηκαν από κοντινή απόσταση.

«Αυτό το επίπεδο βαρβαρότητας — το μίσος που διαδίδεται — δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψουμε παρά μόνο ως σφαγή», δήλωσε ο Σαντιάγο στο AP.

ΟΗΕ και Διεθνής Αντίδραση

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τον υψηλό αριθμό νεκρών και κάλεσε τη Βραζιλία να διεξάγει ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα.

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», αναφέρει η δήλωση του ΟΗΕ.

Η οργάνωση κάλεσε επίσης την βραζιλιάνικη κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια της κοινότητας και να μειώσει την αστυνομική βία στις περιθωριοποιημένες γειτονιές.

Βία στις φαβέλες του Ρίο

Το Ρίο ντε Τζανέιρο παλεύει εδώ και καιρό με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών ναρκωτικών και αστυνομίας, ιδιαίτερα σε φτωχές φαβέλες που ελέγχονται από το οργανωμένο έγκλημα.

Η Comando Vermelho, ένα από τα παλαιότερα και ισχυρότερα καρτέλ της Βραζιλίας, εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπόριο όπλων και εκβιασμούς εδώ και δεκαετίες.

Ενώ οι τοπικές αρχές περιγράφουν τέτοιες επιδρομές ως απαραίτητες για την αποκατάσταση της έννομης τάξης, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι συχνά στοχεύουν δυσανάλογα τις φτωχές και τις μαύρες κοινότητες, κλιμακώνοντας τους κύκλους βίας αντί να τους σπάνε.

Τι ακολουθεί;

Η κυβέρνηση του Προέδρου Λούλα έχει δεσμευτεί να επανεξετάσει τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα των αστυνομικών δυνάμεων και να διερευνήσει ομοσπονδιακούς μηχανισμούς εποπτείας για την πρόληψη μελλοντικών παρόμοιων τραγωδιών.

Καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται σε όλο το Ρίο, οι οικογένειες των θυμάτων απαιτούν δικαιοσύνη και απαντήσεις.

Η κλίμακα των θυμάτων έχει αναζωπυρώσει για άλλη μια φορά τη συζήτηση στη Βραζιλία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ δημόσιας ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.