Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Η Ρεάλ Μαδρίτης βάζει ακόμη ένα «βαρύ» κορμί στη ρακέτα της και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άλεξ Λεν. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, Μάικλ Λελτσίτσκι (SIG Sports), ο Ουκρανός σέντερ έχει ήδη συμφωνήσει σε πολυετές συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα», μετά την αποδέσμευσή του από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Λεν έχει ύψος 2,13 μ. και ζυγίζει 113 κιλά, ενώ έγινε Νο5 στο NBA Draft του 2013 έπειτα από τις εμφανίσεις του με το Maryland. Στα 12 χρόνια του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ, έχει φορέσει πέντε φανέλες (Suns, Hawks, Raptors, Wizards, Kings), με μέσους όρους καριέρας 6,7 πόντους και 3,1 ριμπάουντ. Την περασμένη σεζόν είχε πιο περιορισμένο ρόλο, με 1,6 πόντους και 2,1 ριμπάουντ σε 46 αγώνες με Kings και Lakers.

Στη Ρεάλ αναμένεται να πάρει τον ρόλο του αποχωρήσαντα Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος υπέγραψε στον Παρτιζάν Βελιγραδίου, και να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια κοντά στο καλάθι, δίπλα στον θηριώδη Έντι Ταβάρες. Ο Λεν έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία, ενώ γνωρίζει καλά τον Σέρτζιο Σκαριόλο από τη θητεία τους στους Toronto Raptors.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που συνεχίζει να στοχεύει ψηλά σε Ισπανία και EuroLeague, ενισχύεται με έναν ακόμη γιγάντιο «πύργο» για να διατηρήσει την κυριαρχία της στη ρακέτα. Η «Βασίλισσα» δεν μένει ποτέ με σταυρωμένα τα χέρια…