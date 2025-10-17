«Πάει για μεταγραφή από το ΝΒΑ η Ρεάλ Μαδρίτης» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως ετοιμάζει νέα μεταγραφική κίνηση από το ΝΒΑ, με στόχο την ενίσχυση της περιφέρειάς της. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει βάλει στο «μικροσκόπιο» τον Αμερικανό γκαρντ Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ρόστερ των Νιου Γιορκ Νικς με συμβόλαιο Exhibit 10. Αυτό το είδος συμβολαίου συνήθως δε είναι εγγυημένο και συχνά οδηγεί στην αποδέσμευση του παίκτη πριν την έναρξη της κανονικής περιόδου.

Σύμφωνα με το ισπανικό «Tiempo de Basket», το ενδεχόμενο ο Μάθιους να μείνει ελεύθερος μέσα στις επόμενες ημέρες, έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των «μερένχες». Η Ρεάλ αναζητά έναν περιφερειακό στο οποί μπορεί να στηριχθεί για το τρίποντο του και την ικανότητα να προσφέρει άμεσα στο επιθετικό παιχνίδι, έναν ρόλο που δεν έχει καλυφθεί πλήρως από τους υπάρχοντες παίκτες.

Η καριέρα του παίκτη που θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης

Ο 28χρονος Μάθιους έχει σημαντική εμπειρία στο ΝΒΑ, έχοντας περάσει από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Χιούστον Ρόκετς και Ατλάντα Χοκς, διατηρώντας ποσοστό άνω του 38% από τη γραμμή των 7,25 μέτρων.

Η πιθανή κίνηση για τον Μάθιους εντάσσεται στη στρατηγική των Μαδριλένων να εκμεταλλευτούν την περίοδο που οι ομάδες του ΝΒΑ προχωρούν σε περικοπές ρόστερ, εντοπίζοντας ποιοτικούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην Euroleague.