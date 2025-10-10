Πέρασε από το Μιλάνο η Μονακό – Ρεάλ, Παρί και Παρτιζάν συνέχισαν με νίκες

Πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο (82-79) πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague η Μονακό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε πλουραλισμό στην επίθεση, είχε πολλούς πρωταγωνιστές εμπρός και πίσω, με τον Ντάνιελ Τάις να γράφει double-double και τους Τζέιμς, Οκόμπο, Ντιάλο να ακολουθούν.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Μπράουν 12 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 7 ασίστ), Έλις 2 (0/4 σουτ), Μπούκερ 15 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπολμάρο 8 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μπρουκς 9 (3/5 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), ΛεΝτέι 10 (2), Ρίτσι, Γκούντουριτς 10 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Σιλντς 13 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Ντάνστον.

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 13 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), Μπλόσομγκεϊμ 4 (4 ριμπάουντ), Τάις 17 (7/7 δίποντα, 3/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Ντιάλο 13 (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές), Χέιζ 2, Τάρπι, Νέντοβιτς, Στράζελ 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίροτιτς 7 (1/3 δίποντα, 5/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζέιμς 18 (4/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Με άμυνα η Παρτιζάν

Στο Βελιγράδι με εκπληκτική επίθεση στο πρώτο μέρος και εντυπωσιακή άμυνα στην τέταρτη περίοδο, η Παρτίζαν νίκησε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) την Αναντολού Εφές (93-87). Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 2-1, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να παίρνει πολλά από τον Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ίζακ Μπόνγκα, να μη χρησιμοποιεί τον Μίκα Μούρινεν και να βλέπει σπουδαίο ποσοστό στο δίποντο και ελάχιστα λάθη.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Τζόουνς 10 (5/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μίλτον 6 (3/4 δίποντα), Ουάσινγκτον 6 (1), Οσετκόφσκι 10 (4/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέβσκι, Μπράουν 24 (5/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/6 βολές), Μπόνγκα 18 (6/7 δίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Πάρκερ 3 (0/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόουνς 16 (6/9 δίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα)

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Κοκόσκοβ): Λάρκιν 16 (2/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Χάζερ, Λόιντ 6 (1), Γουάιλερ-Μπαμ 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παπαγιάννης 2 (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κορντινιέ 24 (3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 4 ριμπάουντ), Σμιθτς 2, Ντόζιερ 4, Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 21 (3/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς.

Έκανε το καθήκον της η Ρεάλ

Η Ρεάλ πήρε φορά και μετά τον Ολυμπιακό κέρδισε άνετα (85-72) και την Βιλερμπάν στην Μαδρίτη με τον Τσούμα Οκίκι να είναι άχαστος με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ. Η ομάδα του Σκαριόλο δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην -χωρίς Ντε Κολό- Βιλερμπάν για να φτάσει στο 2-1.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 12 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Κράμερ 9 (3), Καμπάσο 5, Οκίκι 17 (1/1 δίποντο, 4/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Χεζόνια 11 (0/6 τρίποντα), Αλμάνσα 2, Ντεκ 2 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φερνάντο 7 (6 ριμπάουντ), Ταβάρες 8 (4 ριμπάουντ), Γιουλ 6 (2), Φελίς 6 (6 ασίστ).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας 23 (3), Αταμνά 3 (1), Αζανσά, Μασά 11 (5 ριμπάουντ), Τζάκσον 16 (3/5 τρίποντα), Νγκουαμά 12 (2), Λάιτι, Ντιάιγ 4 (3 ριμπάουντ, Γουάτσον 11 (1/6 τρίποντα), Βοτιέ 2 (5 ριμπάουντ), Τραορέ 4.

Ροζ φύλλο για Παρί

Η Παρί έκανε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην EuroLeague και μάλιστα με τρόπο εμφατικό, αφού χωρίς τον Τζάστιν Ρόμπινσον κέρδισε με 90-79 την Βίρτους Μπολόνια και έφτασε στο 2-1.

Για την ομάδα του Ταμπελίνι ξεχώρισε για μια ακόμη φορά ο Ναντίρ Χίφι που σταμάτησε στους 20 πόντους, ενώ χαμηλά έμεινε για τους φιλοξενούμενους ο Κάρσεν Έντουαρντς που πέτυχε 11 με 11 σουτ.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 20 (4/11 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Καβαλιέρε 3, Ερέρα 7 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Αγιαγί 3 (4 ριμπάουντ), Ντοκοσί 2 (0/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Φαγέ 6, Μόργκαν 2, Μπακό 6 (5 ριμπάουντ), Εμπαγέ 12 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ουατάρα 8 (1/3 τρίποντα), Χομς 11 (3), Γουίλις 10 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ).

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 4 (6 ασίστ), Έντουαρντς 11 (1/7 τρίποντα), Παγιόλα 8 (3 ριμπάουντ, 2/2 τρίποντα), Νιάν 10 (8 ριμπάουντ), Σμάιλαγκιτς 8 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τέιλορ 3, Άλστον 3, Χάκετ 4, Μόργκαν 21 (3), Τζάλοου 1, Ντιούφ 6 (5 ριμπάουντ).