Ναν: «Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου, πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι»
Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για το buzzer beater που πέτυχε στη Βιτόρια και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό απέναντι στην Μπασκόνια.
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
- Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια και στις δηλώσεις του μετά το ματς μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, αλλά και για το μεγάλο σουτ που έβαλε στο φινάλε.
Όσα είπε ο Ναν:
Για την τελευταία επίθεση και το buzzer-beater: «Ειχε 4», ήταν καλός χρόνος, μπορούσα να κάνω 2-3 ντρίπλες και μπορούσα να πάρω την απόσταση που ήθελα. Αυτό έκανα και μπήκε το σουτ».
Και συνέχισε για την εμφάνισή του: «Παίζω για τα πρωταθλήματα. Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου και για να έρθουν οι νίκες. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα και πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι».
Για την ομάδα: «Είναι νωρίς στη σεζόν, ακόμα χτιζόμαστε, ψάχνουμε τη χημεία μας και την επικοινωνία. Δεν ανησυχούμε όμως. Νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση».
Για τον Σορτς και τον Χουάντσο: «Ο Σορτς δεν είναι εγωιστής, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Νιώθουμε πως θα βρει το ρυθμό του και το τι μπορεί να κάνει για την ομάδα. Ο Χουάντσο μας δίνει τα πάντα. Παίρνει ριμπάουντ, τρέχει, σκοράρει και βασιζόμαστε πάνω του σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένας σωματοφύλακας».
- Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
- Πέρασε από το Μιλάνο η Μονακό – Ρεάλ, Παρί και Παρτιζάν συνέχισαν με νίκες
- Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
- Ναν: «Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου, πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι»
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις