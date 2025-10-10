Ναν: «Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου, πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι»

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια και στις δηλώσεις του μετά το ματς μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, αλλά και για το μεγάλο σουτ που έβαλε στο φινάλε.

Όσα είπε ο Ναν:

Για την τελευταία επίθεση και το buzzer-beater: «Ειχε 4», ήταν καλός χρόνος, μπορούσα να κάνω 2-3 ντρίπλες και μπορούσα να πάρω την απόσταση που ήθελα. Αυτό έκανα και μπήκε το σουτ».

Και συνέχισε για την εμφάνισή του: «Παίζω για τα πρωταθλήματα. Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου και για να έρθουν οι νίκες. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα και πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι».

Για την ομάδα: «Είναι νωρίς στη σεζόν, ακόμα χτιζόμαστε, ψάχνουμε τη χημεία μας και την επικοινωνία. Δεν ανησυχούμε όμως. Νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Για τον Σορτς και τον Χουάντσο: «Ο Σορτς δεν είναι εγωιστής, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Νιώθουμε πως θα βρει το ρυθμό του και το τι μπορεί να κάνει για την ομάδα. Ο Χουάντσο μας δίνει τα πάντα. Παίρνει ριμπάουντ, τρέχει, σκοράρει και βασιζόμαστε πάνω του σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένας σωματοφύλακας».