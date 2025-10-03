Ενωτικός Ντόρσεϊ μετά την ήττα από τη Ρεάλ: «Πίσω στο γήπεδο για να προετοιμαστούμε για τα επόμενα…»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους και 4/8 τρίποντα.

Ο διεθνής γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έδειξε πάντως αισιόδοξος για τη συνέχεια της ομάδας, με ανάρτησή του στα social media. «Κάποια ματς τα νικάς, κάποια τα χάνεις. Πίσω στο γήπεδο για να ετοιμαστούμε για τα εντός έδρας παιχνίδια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ελλάδα, για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL κόντρα στο Μαρούσι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν τρία διαδοχικά εντός έδρας ματς, με Dubai BC (10/10), Παναθηναϊκό AKTOR (12/10) και Αναντολού Εφές (14/10) στο ΣΕΦ.