Ενωτικός Ντόρσεϊ μετά την ήττα από τη Ρεάλ: «Πίσω στο γήπεδο για να προετοιμαστούμε για τα επόμενα…»
Μήνυμα για τη συνέχεια του Ολυμπιακού, μετά την ήττα από τη Ρεάλ, έστειλε με ανάρτηση στα social media ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
- Χειροπέδες σε άνδρα που καθόταν στο μπαλκόνι του και πυροβολούσε γάτες
- Η Αυστραλία θα βγάλει τους «μαύρους καρχαρίες» εναντίον της Κίνας
- Βασάνισε και δολοφόνησε συμμαθήτριά της: Η νεότερη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θανατική ποινή στις ΗΠΑ
- Ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό – Νέα μείωση 4,2% στις γεννήσεις το 2024
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους και 4/8 τρίποντα.
Ο διεθνής γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έδειξε πάντως αισιόδοξος για τη συνέχεια της ομάδας, με ανάρτησή του στα social media. «Κάποια ματς τα νικάς, κάποια τα χάνεις. Πίσω στο γήπεδο για να ετοιμαστούμε για τα εντός έδρας παιχνίδια», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ελλάδα, για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL κόντρα στο Μαρούσι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν τρία διαδοχικά εντός έδρας ματς, με Dubai BC (10/10), Παναθηναϊκό AKTOR (12/10) και Αναντολού Εφές (14/10) στο ΣΕΦ.
- Η Τέιλορ Σουΐφτ… τραγουδάει για τη Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)
- ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
- Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
- Αυτή είναι η μπάλα του Μουντιάλ 2026 (pics)
- Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις