Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνεται για μεταγραφή στα γκαρντ

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (2/10, 21:45) εντός έδρας στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας της Euroleague και θέλει να βγάλει αντίδραση για την ήττα στην πρεμιέρα από τη Βίρτους Μπολόνια.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι σε φάση αναδόμησης και προσπαθεί να βρει ρυθμό με τις νέες προσθήκες και τις νέες συνθήκες, με τον Ιταλό τεχνικό να φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της βασίλισσας.

Οι «μερένγκες» βρέθηκαν πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος όμως τελικά κατέληξε στην Αναντολού Εφές, ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Solobasket» στη λίστα υπήρχε επίσης και ο Μόντε Μόρις, που ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό χωρίς εν τέλει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Θέλει γκαρντ στη Ρεάλ ο Σκαριόλο

Η δημόσια παραδοχή του Σκαριόλο ωστόσο καθιστά σαφές πως στη Ρεάλ εκτιμούν ότι λείπει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ στα γκαρντ, με την ομάδα να παραμένει σε εγρήγορση για πιθανή προσθήκη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Μόντε Μόρις ακόμη υπάρχει η δυνατότητα να απασχολήσει και αυτή τη στιγμή μοιάζει και ως η πιο ποιοτική λύση, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν βιάζεται παρότι δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρεάλ Μαδρίτης για τις θέσεις «1» και «2» έχει στο ρόστερ της τους Φακούντο Καμπάτσο, Αντρές Φελίζ, Τεό Μαλεντόν, Ντέιβιντ Κράμερ και τον βετεράνο, Σέρχιο Γιουλ, κάτι που σημαίνει ότι ποσοτικά τουλάχιστον χρειάζεται ακόμη έναν παίκτη και αυτόν ψάχνει ο Σκαριόλο.