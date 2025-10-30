Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο

Στο στόχαστρο της Όλγας Δάλλα, η οποία είχε εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς με την Πλεύση Ελευθερίας αλλά στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ώστε να εισέλθει στη Βουλή ο Σπύρος Μπιμπίλας, βρέθηκε η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και ο βουλευτής του κόμματος, Διαμαντής Καραναστάσης.

Άστραψε και βρόντηξε η Όλγα Δάλλα, πρώτη σε σταυρούς με την Πλεύση Ελευθερίας

«Είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που… νοιάζεται για τις γυναίκες», δήλωσε (Status FM 107.7) σκωπτικά η Όλγα Δάλλα. Επίσης αναφέρθηκε σε γυναίκες στις οποίες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε, όπως η Βασιλική Πολύζου. «Την χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της» σημείωσε ενώ αναφέρθηκε και στην Τίνα Μεσσαροπούλου.

Προανήγγειλε την ίδρυση σωματείου γυναικών «που έχουν υποστεί bulllying από την κ. Κωνσταντοπούλου».

Άρση ασυλίας και υποκλοπές

Η Όλγα Δάλλα κατηγόρησε επίσης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές, καθώς, όπως είπε, συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Για την υπόθεση αυτή, την Τετάρτη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», είπε η κ. Δάλλα.

Όπως εξήγησε, συνεργάτης της κ. Κωνσταντοπούλου έγραψε δημόσια στο Facebook ότι «τις μεταξύ μας συνομιλίες μεταξύ εμού και του συντονιστή, του κυρίου Καζαμία, έχουν ηχογραφηθεί και έχουν παραδοθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου».

Η γνωριμία και η καρατόμηση

Όπως είπε η κ. Δάλλα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωρίστηκαν πριν από επτά χρόνια, όταν η τελευταία προσέγγισε το κίνημα «Δεν πληρώνω» ενάντια στους πλειστηριασμούς. Το 2023 στις εκλογές του Μαΐου η Όλγα Δάλλα ήρθε πρώτη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με 6.168 σταυρούς, ωστόσο στις εκλογές του Ιουνίου, όπως λέει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου την έβγαλε από τη λίστα, προκειμένου να τοποθετήσει τον κ. Μπιμπίλα που είχε πάρει μόλις 2.557 σταυρούς σε άλλη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών.

«Με καλεί στο γραφείο της και μου λέει ‘γλυκούλα μου δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο’. Και εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή και της λέω ‘Ζωή μαζί μιλούσαμε, να μου αναθέσεις τον τομέα των ΑΜΕΑ. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες’» ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά από το περιστατικό αυτό οι μεταξύ τους σχέσεις διακόπηκαν.

«Δεν πάει ο Καραναστάσης στη Βουλή»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επίσης βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση που δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. «Δεν πάει στη Βουλή καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αν δείτε την εικόνα των εδράνων στην Ολομέλεια, είναι πέντε άτομα μονίμως. Ο κύριος Καραναστάσης έχει ψυχοχωματικά, το έχει πει στη συνέντευξή του, και δεν αντέχει εκεί μέσα», τόνισε.