Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο
30 Οκτωβρίου 2025 | 19:18

Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο

Πυρ και μανία η Όλγα Δάλλα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προανήγγειλε σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε για το θέμα των υποκλοπών καθώς έπεσε θύμα «συνεργάτη» της προέδρου της Πλεύσης και τέλος έβγαλε στη «σέντρα» τον Διαμαντή Καραναστάση που «δεν εμφανίζεται στη Βουλή».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στο στόχαστρο της Όλγας Δάλλα, η οποία είχε εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς με την Πλεύση Ελευθερίας αλλά στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ώστε να εισέλθει στη Βουλή ο Σπύρος Μπιμπίλας, βρέθηκε η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και ο βουλευτής του κόμματος, Διαμαντής Καραναστάσης.

Άστραψε και βρόντηξε η Όλγα Δάλλα, πρώτη σε σταυρούς με την Πλεύση Ελευθερίας

«Είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που… νοιάζεται για τις γυναίκες», δήλωσε (Status FM 107.7) σκωπτικά η Όλγα Δάλλα. Επίσης αναφέρθηκε σε γυναίκες στις οποίες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε, όπως η Βασιλική Πολύζου. «Την χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της» σημείωσε ενώ αναφέρθηκε και στην Τίνα Μεσσαροπούλου.

Προανήγγειλε την ίδρυση σωματείου γυναικών «που έχουν υποστεί bulllying από την κ. Κωνσταντοπούλου».

Άρση ασυλίας και υποκλοπές

Η Όλγα Δάλλα κατηγόρησε επίσης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές, καθώς, όπως είπε, συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Για την υπόθεση αυτή, την Τετάρτη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», είπε η κ. Δάλλα.

Όπως εξήγησε, συνεργάτης της κ. Κωνσταντοπούλου έγραψε δημόσια στο Facebook ότι «τις μεταξύ μας συνομιλίες μεταξύ εμού και του συντονιστή, του κυρίου Καζαμία, έχουν ηχογραφηθεί και έχουν παραδοθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου».

Η γνωριμία και η καρατόμηση

Όπως είπε η κ. Δάλλα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωρίστηκαν πριν από επτά χρόνια, όταν η τελευταία προσέγγισε το κίνημα «Δεν πληρώνω» ενάντια στους πλειστηριασμούς. Το 2023 στις εκλογές του Μαΐου η Όλγα Δάλλα ήρθε πρώτη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με 6.168 σταυρούς, ωστόσο στις εκλογές του Ιουνίου, όπως λέει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου την έβγαλε από τη λίστα, προκειμένου να τοποθετήσει τον κ. Μπιμπίλα που είχε πάρει μόλις 2.557 σταυρούς σε άλλη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών.

«Με καλεί στο γραφείο της και μου λέει ‘γλυκούλα μου δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο’. Και εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή και της λέω ‘Ζωή μαζί μιλούσαμε, να μου αναθέσεις τον τομέα των ΑΜΕΑ. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες’» ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά από το περιστατικό αυτό οι μεταξύ τους σχέσεις διακόπηκαν.

«Δεν πάει ο Καραναστάσης στη Βουλή»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επίσης βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση που δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. «Δεν πάει στη Βουλή καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αν δείτε την εικόνα των εδράνων στην Ολομέλεια, είναι πέντε άτομα μονίμως. Ο κύριος Καραναστάσης έχει ψυχοχωματικά, το έχει πει στη συνέντευξή του, και δεν αντέχει εκεί μέσα», τόνισε.

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Τράπεζες
Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Stream
Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη
Πολιτική 30.10.25

Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για τη σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τη Neuropublic, αλλά και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση του έργου της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη.

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άγνωστος Στρατιώτης: Αλλάζει το μνημείο αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια
Νέα όψη στο κτίριο του ΥΠΕΘΑ 30.10.25

Αλλάζει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας ανακοίνωσαν αλλαγές στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με φόντο τη συζήτηση για ψυχρότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Προσπάθεια να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις, διατηρώντας όμως ευδιάκριτες τις διαφορές που τους χωρίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30.10.25

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Σύνταξη
Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
Βόλεϊ 30.10.25

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Θριαμβευτικά προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 30.10.25

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπέβερεν – Ολυμπιακός για το δεύτερο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7HD.

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 30.10.25

Έλαβαν πιστοποίηση οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών - Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, στάζει μέλι για τον Μπάμπη Κωστούλα, εξήγησε τον λόγο που τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με την Αρσεναλ και ανέλυσε το πλάνο ένταξής του στην ομάδα

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα
Mπαλάκι ευθυνών 30.10.25

Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα

Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλεί στις 6 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, με αίτημα να ακυρωθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία. Μιλάνε στο in γονείς και εκπαιδευτικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια

Δεδομένο πρέπει να θεωρείται για ακόμη μια φορά φέτος το sold out στο Καραϊσκάκη και το Ολυμπιακός - Άρης το Σάββατο, αφού έχουν ήδη φύγει πάνω από 31.000 εισιτήρια.

Σύνταξη
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας
Champions League 30.10.25

To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
