Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Πολιτική Γραμματεία 30 Οκτωβρίου 2025 | 13:42

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με τον Ευρωπαίο επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Πιοτρ Σεραφίν, συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Ευρωπαίος επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα. Είναι επίσης μια ευκαιρία για εσάς να συζητήσετε με το οικονομικό μας επιτελείο και να δείτε, πιστεύω, την πρόοδο που έχει σημειώσει η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια. Ασφαλώς, είναι επίσης μια ευκαιρία να συζητήσουμε το πιο «καυτό» θέμα του επόμενου έτους, που δεν είναι άλλο από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα είναι μια ευκαιρία για εμάς να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες, είμαι βέβαιος, είναι αρκετά γνωστές.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλατε προκειμένου να προωθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, κυρίως όσον αφορά στην απλούστευση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες ένα εντελώς ακατανόητο «μαύρο κουτί». Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να προσθέσουμε βαθμούς διαφάνειας όσον αφορά στην επικοινωνία.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίοι για τη χώρα μας συνδέονται με την ιδιότητά μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πάντα σκεφτόμαστε τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Βέβαια, κατανοούμε πλήρως την ανάγκη να υπάρχει ένας ξεχωριστός πυλώνας για επενδύσεις στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ότι μέρος αυτού του καταμερισμού -κάτι που πρέπει να συζητηθεί- πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, με κάποιον τρόπο, όλες οι χώρες θα επωφεληθούν από αυτό το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Και πάλι, καλώς ήρθατε και σας ζητώ συγγνώμη που ξυπνάω μνήμες από την πανδημία του Covid, η οποία, φυσικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι ήταν, πιστεύω, μια κρίση όπου η Ευρώπη πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των πολιτών της.

Πιοτρ Σεραφίν: Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, που μας φιλοξενείτε εδώ παρά τις εμφανώς δύσκολες συνθήκες. Καλή ανάρρωση.

Πράγματι, όπως είπατε, η αντιπροσωπεία μας ήρθε στην Αθήνα για να παρουσιάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν ακόμα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο μετά το 2027. Θα εκτιμούσαμε επίσης να ακούσουμε τις προτάσεις σας και τις ανησυχίες που ενδεχομένως έχετε σχετικά με την πρόταση αυτή.

Πιστεύουμε ότι όσον αφορά τη Συνοχή και τη γεωργία που αναφέρατε, κ. Πρωθυπουργέ, καταφέραμε να διατηρήσουμε επαρκείς πόρους γι’ αυτές τις πολιτικές που είναι τόσο σημαντικές για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όμως, δώσαμε έμφαση σε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο.

Πρέπει σίγουρα να επενδύσουμε περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα αλλά επίσης στην άμυνα και την ασφάλειά μας.

Φυσικά, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν θα καλύψουμε το χάσμα ανταγωνιστικότητας μόνο με χρήματα. Θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθούμε κυρίως στην απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά τα χρήματα είναι επίσης απαραίτητα.

Επομένως, εδώ, η έμφαση θα δοθεί σε βασικούς στρατηγικούς τομείς. Η έμφαση θα δοθεί στις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται επίσης να εισφέρουν ένα στοιχείο γεωγραφικής ισορροπίας σε αυτή την εξίσωση. Και η έμφαση θα δοθεί όχι μόνο στις επιχορηγήσεις, αλλά και σε λίγο πιο εξελιγμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη στον τομέα της καινοτομίας και της στήριξης της ανταγωνιστικότητάς μας. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, ύψους άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, και ελπίζουμε ότι θα εκτιμηθεί και από τα κράτη μέλη στις συζητήσεις που είναι μπροστά μας.

Έπειτα, όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, η πρότασή μας είναι να αυξηθούν κατά πέντε φορές οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς. Διάβασα το άρθρο σας τελευταία. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος μέλος, και αυτό είναι πράγματι το επίκεντρο της πρότασής μας.

Μιλώντας για ασφάλεια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα εξωτερικά σύνορα. Και σε αυτόν τον τομέα προτείνουμε να τριπλασιαστούν οι πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Παρεμπιπτόντως, αυτός ο τριπλασιασμός θα αντικατοπτριστεί και στην κατανομή των κονδυλίων για την Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι πρέπει επίσης να συζητήσουμε για τους τρόπους και τα μέσα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ίσως είναι μια συζήτηση λίγο πιο περίπλοκη από αυτή για το πώς να ξοδέψουμε τα χρήματα, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με σαφήνεια. Ελπίζω επίσης ότι εδώ στην Αθήνα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις σας και γι’ αυτό το θέμα.

Μια τελευταία φράση, αν μου επιτρέπετε, κ. Πρωθυπουργέ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενος είμαι που σήμερα μπορώ να πω, επισκεπτόμενος την Αθήνα, ότι είναι ευχαρίστησή μου να βρίσκομαι στην Ελλάδα, μια χώρα με οικονομική επιτυχία. Γνωρίζω πόσο δύσκολη περίοδο βίωσε η Ελλάδα, αλλά είστε η απτή απόδειξη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν πραγματικά να επαναφέρουν την ανάπτυξη και να εγγυηθούν τελικά ένα καλύτερο μέλλον για τους λαούς μας. Σας ευχαριστώ.

World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Stream newspaper
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό του συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα, Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άγνωστος Στρατιώτης: Αλλάζει το μνημείο αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια
Νέα όψη στο κτίριο του ΥΠΕΘΑ 30.10.25

Αλλάζει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας ανακοίνωσαν αλλαγές στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με φόντο τη συζήτηση για ψυχρότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Προσπάθεια να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις, διατηρώντας όμως ευδιάκριτες τις διαφορές που τους χωρίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Για «πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμό» κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου η Κανέλλη – Αγρια κόντρα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Για «πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμό» κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου η Κανέλλη – Αγρια κόντρα στη Βουλή

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, βρέθηκαν για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, η Ζωή Κωνσνταντοπούλου και η Λιάνα Κανέλλη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Στη Θεσσαλονίκη 29.10.25

Έντονη διαμαρτυρία του Νίκου Παπανδρέου για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Με κατάπληξη γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου» στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
