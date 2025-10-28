Οι δικηγόροι του Ζαΐρ Μπολσονάρο άσκησαν χθες Δευτέρα έφεση κατά της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, με την οποία ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές του 2022 (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ueslei Marcelino, επάνω, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο).

Στα έγγραφα της έφεσης επισημαίνονται «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην καταδικαστική απόφαση

Ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης καταδικάστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, αφού τέσσερις από τους πέντε δικαστές αποφάνθηκαν ότι ηγήθηκε «εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να εξασφαλίσει την «αυταρχική διατήρησή του στην εξουσία».

Στα έγγραφα που κατέθεσε η ομάδα νομικής υπεράσπισης του Μπολσονάρο, το περιεχόμενο των οποίων περιήλθε εις γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), επισημαίνονται «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην καταδικαστική απόφαση.

Δεν μπορεί να φυλακιστεί

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία για να αποφανθεί επί της παρούσας έφεσης, αλλά ο Μπολσονάρο δεν μπορεί να φυλακιστεί μέχρι να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

Επί του παρόντος, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας (2019-2022) έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η υπεράσπισή του είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο».