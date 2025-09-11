Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα
Μια πενταμελής επιτροπή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας σχημάτισε την Πέμπτη πλειοψηφία για να καταδικάσει τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο ως μέλος ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, όπως μετέδωσε πριν λίγο το Reuters.
Η δικαστής Κάρμεν Λουτσία ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Μπολσονάρου την Πέμπτη, συμφωνώντας με τους δικαστές Αλεξάντρ ντε Μοράες και Φλάβιο Ντίνο, στη δίκη για την υποτιθέμενη απόπειρα πραξικοπήματος. Ο δικαστής Λουίζ Φουξ ήταν ο μόνος που διαφώνησε μέχρι στιγμής, ψηφίζοντας υπέρ της αθώωσης του πρώην προέδρου.
Ο τρίτος δικαστής που εκδίκασε την υπόθεση, ο Λουίς Φουξ, χρειάστηκε περισσότερες από 13 ώρες για να ψηφίσει υπέρ της αθώωσης του Μπολσονάρο. Η ψήφος θεωρήθηκε απροσδόκητη από το ακροατήριο των δικηγόρων και των εκπροσώπων που παρευρέθηκαν στην αίθουσα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση.
Η Κάρμεν Λουτσία δεν είχε ακόμη ψηφίσει για τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Μπολσονάρου, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας πραξικοπήματος και της προσπάθειας βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού καθεστώτος. Κάτω μπορείτε να δείτε ζωντανό βίντεο… αρκεί να γνωρίζετε Βραζιλιάνικα ή Πορτογαλικά.
Ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει έως και 43 χρόνια φυλάκιση
Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Μπολσονάρο εφάρμοσε ένα προοδευτικό και συστηματικό σχέδιο για να επιτεθεί στους δημοκρατικούς θεσμούς, με στόχο να υπονομεύσει τη νόμιμη εναλλαγή της εξουσίας στις εκλογές του 2022. Οι ποινές για τα εγκλήματα που αποδίδονται στον Μπολσονάρο μπορούν να φτάσουν τα 43 χρόνια φυλάκισης.
Στο κατηγορητήριο Μπολσονάρο φέρεται να είναι σαφή γνώση για την επιχείρηση «Πράσινο και Κίτρινο Στιλέτο», στόχοι της οποίας, σύμφωνα με την Εισαγγελία, ήταν η δολοφονία των Μοράες (του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τον δικάζει), του Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του Αντιπροέδρου της Βραζιλίας Ζεράλδο Αλκμίν.
Όλοι οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για τα εγκλήματα της «ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου, του πραξικοπήματος, της πρόκλησης ζημιών με βία και σοβαρή απειλή και της υποβάθμισης της καταχωρημένης πολιτιστικής κληρονομιάς».
