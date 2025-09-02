newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:23

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Spotlight

Από μια κλωστή κρέμεται η τύχη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, καθώς κατηγορείται για συνωμοσία, με σκοπό την ανατροπή των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2022 και τη διατάραξη της δημοκρατικής τάξης, κινδυνεύοντας με συνολική ποινή που μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 43 χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Μπολσονάρο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε μια φερόμενη συνωμοσία, με σκοπό να εμποδίσει τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να αναλάβει τα καθήκοντά του και να διατηρήσει την εξουσία, κινδυνεύει με έως και 43 χρόνια φυλάκιση.

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, κατηγορήθηκε για πέντε αδικήματα που σχετίζονται με απόπειρα πραξικοπήματος. Βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και έχει επανειλημμένα δηλώσει πως η δίκη αυτή έχει πολιτικά κίνητρα.

Οι ισχυρισμοί του… έπεισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε άμεσα την επιβολή δασμού 50% στα εισαγόμενα βραζιλιάνικα προϊόντα με τη δικαστική κατάσταση του συμμάχου του. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαδικασία «κυνήγι μαγισσών» εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου, προκαλώντας εθνικιστικές αντιδράσεις από πολλούς Βραζιλιάνους πολιτικούς.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος, συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, απόπειρα βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου και δύο κατηγορίες που αφορούν καταστροφή κρατικής περιουσίας.

Μόνο η καταδίκη για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος συνεπάγεται ποινή έως 12 ετών.

Επτά άλλοι στενοί σύμμαχοι του Μπολσονάρο δικάζονται μαζί με τον πρώην πρόεδρο, μεταξύ των οποίων ο πρώην υποψήφιος αντιπρόεδρος και υπουργός Άμυνας Βάλτερ Μπράγκα Νέτο και ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάουλο Σέρτζιο Νογκέιρα.

Του απαγόρευσαν να υποβάλει υποψηφιότητα μέχρι το 2030

Το ανώτατο εκλογικό δικαστήριο της Βραζιλίας έχει ήδη απαγορεύσει στον Μπολσονάρο να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές έως το 2030, λόγω κατάχρησης εξουσίας κατά τη διάρκεια της θητείας του και για την εκδήλωση αβάσιμων αμφιβολιών σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας της χώρας.

Μια έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας αποκάλυψε ότι οι προσπάθειες διάδοσης ψευδών ειδήσεων σχετικά με το εκλογικό σύστημα της Βραζιλίας ήταν μέρος ενός πολυδιάστατου σχεδίου για τη διατήρηση του Μπολσονάρο στην εξουσία.

Μέρος αυτού του σχεδίου περιελάμβανε ένα σχέδιο δολοφονίας του Λούλα και ενός δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την εισαγγελία. Αναφέρει επίσης ότι οι ταραχές της 8ης Ιανουαρίου, όταν υποστηρικτές του Μπολσονάρο λεηλάτησαν κυβερνητικά κτίρια μια εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Λούλα, ήταν μια προσπάθεια να επιβληθεί στρατιωτική επέμβαση και να ανατραπεί ο νέος πρόεδρος.

Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
Χάος 02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
Δείτε φωτογραφίες 02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας
Επίθεση σε όλους 02.09.25

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας αφού εισέβαλε νύχτα σπίτι του - Κλιμάκωση στη Δ. Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη ιδίως μετά την ανακοίνωση επέκτασης των παράνομων οικισμών - Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Από το υπουργείο Εσωτερικών 02.09.25

Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές στη Βρετανία να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»
Ο στόχος του Σι 02.09.25

Στην παρέλαση της Κίνας για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν - Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;
Ντοκιμαντέρ 02.09.25

«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;

Όταν το Ο Αιρετικός: Εξορκιστής 2 κυκλοφόρησε το 1977, οι κριτικές ήταν βάρβαρες. Ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θέλει να ξορκίσει τη φήμη και την «κατάρα» του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι
Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 02.09.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
Woman 02.09.25

Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια

Ενώ οι άνδρες σπάνια υφίστανται επαγγελματικές συνέπειες για τις επιπλέον ώρες που αφιερώνουν στη φροντίδα παιδιών, οι γυναίκες βλέπουν συχνά την καριέρα τους να ανακόπτεται.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
Βουλή 02.09.25

Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ

Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»
Σπάνιο υλικό 02.09.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»

«Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
Αυτοδιοίκηση 02.09.25

Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η περιοδεία του Δημάρχου Πειραιά ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά
Eurobasket 2025 02.09.25

Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά

Η Ελλάδα δέχθηκε ένα απίστευτο 18-0 σερί στη δεύτερη περίοδο (13-25 το επιμέρους σκορ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 80-77 από τη Βοσνία και να μπλέξει αναφορικά με την πρωτιά του ομίλου της.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
Χάος 02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
Ελλάδα 02.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)

Η μεταγραφική περίοδος έκλεισε στα μεγάλα πρωταθλήματα και η Premier League είχε την τιμητική της. Από τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτές είναι οι ομάδες που δαπάνησαν τα πιο πολλά χρήματα το φετινό καλοκαίρι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
