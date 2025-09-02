Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Από μια κλωστή κρέμεται η τύχη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, καθώς κατηγορείται για συνωμοσία, με σκοπό την ανατροπή των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2022 και τη διατάραξη της δημοκρατικής τάξης, κινδυνεύοντας με συνολική ποινή που μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 43 χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Μπολσονάρο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε μια φερόμενη συνωμοσία, με σκοπό να εμποδίσει τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να αναλάβει τα καθήκοντά του και να διατηρήσει την εξουσία, κινδυνεύει με έως και 43 χρόνια φυλάκιση.

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, κατηγορήθηκε για πέντε αδικήματα που σχετίζονται με απόπειρα πραξικοπήματος. Βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και έχει επανειλημμένα δηλώσει πως η δίκη αυτή έχει πολιτικά κίνητρα.

Οι ισχυρισμοί του… έπεισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε άμεσα την επιβολή δασμού 50% στα εισαγόμενα βραζιλιάνικα προϊόντα με τη δικαστική κατάσταση του συμμάχου του. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαδικασία «κυνήγι μαγισσών» εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου, προκαλώντας εθνικιστικές αντιδράσεις από πολλούς Βραζιλιάνους πολιτικούς.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος, συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, απόπειρα βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου και δύο κατηγορίες που αφορούν καταστροφή κρατικής περιουσίας.

Μόνο η καταδίκη για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος συνεπάγεται ποινή έως 12 ετών.

Επτά άλλοι στενοί σύμμαχοι του Μπολσονάρο δικάζονται μαζί με τον πρώην πρόεδρο, μεταξύ των οποίων ο πρώην υποψήφιος αντιπρόεδρος και υπουργός Άμυνας Βάλτερ Μπράγκα Νέτο και ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάουλο Σέρτζιο Νογκέιρα.

Του απαγόρευσαν να υποβάλει υποψηφιότητα μέχρι το 2030

Το ανώτατο εκλογικό δικαστήριο της Βραζιλίας έχει ήδη απαγορεύσει στον Μπολσονάρο να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές έως το 2030, λόγω κατάχρησης εξουσίας κατά τη διάρκεια της θητείας του και για την εκδήλωση αβάσιμων αμφιβολιών σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας της χώρας.

Μια έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας αποκάλυψε ότι οι προσπάθειες διάδοσης ψευδών ειδήσεων σχετικά με το εκλογικό σύστημα της Βραζιλίας ήταν μέρος ενός πολυδιάστατου σχεδίου για τη διατήρηση του Μπολσονάρο στην εξουσία.

Μέρος αυτού του σχεδίου περιελάμβανε ένα σχέδιο δολοφονίας του Λούλα και ενός δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την εισαγγελία. Αναφέρει επίσης ότι οι ταραχές της 8ης Ιανουαρίου, όταν υποστηρικτές του Μπολσονάρο λεηλάτησαν κυβερνητικά κτίρια μια εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Λούλα, ήταν μια προσπάθεια να επιβληθεί στρατιωτική επέμβαση και να ανατραπεί ο νέος πρόεδρος.