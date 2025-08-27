newspaper
Βραζιλία: Δικαστής κρίνει ως ύποπτο φυγής τον Μπολσονάρο και διατάσσει τη μόνιμη παρακολούθησή του
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 04:45

Βραζιλία: Δικαστής κρίνει ως ύποπτο φυγής τον Μπολσονάρο και διατάσσει τη μόνιμη παρακολούθησή του

Την «παρακολούθηση επί μονίμου βάσεως» του Ζαΐρ Μπολσονάρο διατάσσει δικαστής καθώς κρίνει πως ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα.

Δικαστής, μέλος του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) της Βραζιλίας, διέταξε χθες Τρίτη να τεθεί υπό αστυνομική παρακολούθηση «επί μονίμου βάσεως» ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο, στον οποίο έχει επιβληθεί το τρέχον διάστημα κατ’ οίκον κράτηση και να φορά ηλεκτρονικό «βραχιόλι», επικαλούμενος τον «κίνδυνο φυγής» του από τη χώρα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ueslei Marcelino, επάνω, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο).

Στο επίσημο έγγραφό του, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αλεσάντρ τζι Μοράις ζητεί η αστυνομία να εγγυηθεί «παρακολούθηση επί μονίμου βάσεως» του πρώην αρχηγού του κράτους και να «αναπτύξει ομάδες στη διεύθυνση όπου ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση κατ’ οίκον» από την 4η Αυγούστου.

Ο Μπολσονάρο κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης

Ο δικαστής Μοράις προεδρεύει στη δίκη του πρώην προέδρου Μπολσονάρο διότι φέρεται να ηγήθηκε σε απόπειρα επιβολής πραξικοπήματος. Η τελική της φάση αναμένεται να διεξαχθεί από τη 2η ως τη 12η Σεπτεμβρίου.

Κατηγορούμενος πως συνωμότησε για να διατηρηθεί στην εξουσία «με αυταρχικό τρόπο» παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον κεντροαριστερό διάδοχό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο πρώην πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης.

Η δικαστική διαταγή εκδόθηκε έπειτα από αίτημα του Λίντμπεργκ Φαρίας, βουλευτή του Εργατικού Κόμματος (PT) του Λούλα, ο οποίος αναφέρθηκε σε «αληθινό κίνδυνο φυγής» του κ. Μπολσονάρο εκτός Βραζιλίας για να αποφύγει τη φυλάκιση σε περίπτωση καταδίκης του.

Εκστρατεία στις ΗΠΑ

Η εισαγγελία εισηγήθηκε τη λήψη των μέτρων προχθές Δευτέρα, αφού ανέλυσε το αίτημα του βραζιλιάνου κοινοβουλευτικού.

Εξηγώντας την απόφαση, ο δικαστής Μοράις επικαλέστηκε μεταξύ άλλων το ότι ο βουλευτής Εντουάρντου Μπολσονάρο, γιος του πρώην προέδρου, διεξάγει στις ΗΠΑ εκστρατεία με σκοπό να επέμβουν οι αμερικανικές αρχές υπέρ του πατέρα του.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε μέρος των βραζιλιάνικων προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ, με την επίκληση του «κυνηγιού μαγισσών» σε βάρος του ακροδεξιού συμμάχου του. Η κυβέρνησή του επέβαλε επίσης κυρώσεις στον κ. Μοράις.

«Οι ακατάπαυστες ενέργειες» του βουλευτή «σε ξένη χώρα δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής του Ζαΐρ Μπολσονάρο για να ξεφύγει από τον νόμο, ιδίως καθώς πλησιάζει η συζήτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο» για την υπόθεση, σημείωσε ο δικαστής.

Στον πρώην πρόεδρο, 70 ετών, επιβλήθηκε κατ’ οίκον κράτηση και να φορά ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης διότι παραβίασε απόφαση που του απαγόρευε να εκφράζεται για την υπόθεση μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολιτικό άσυλο» στην Αργεντινή

Διενεργείται σε βάρος του χωριστή έρευνα για απόπειρα παρακώλυσης της δίκης του. Την περασμένη εβδομάδα, η ομοσπονδιακή αστυνομία εισηγήθηκε την απαγγελία κατηγοριών στον ίδιο και στον γιο του Εντουάρντου.

Ερευνητές της αστυνομίας ανέφεραν πως βρήκαν στο τηλέφωνο του πρώην προέδρου έγγραφο που περιείχε «αίτημα» να του δοθεί «πολιτικό άσυλο» στην Αργεντινή το οποίο απηύθυνε στον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι.

Η υπεράσπιση του πρώην προέδρου αντέκρουσε το επιχείρημα, καθώς το σχέδιό του να ζητήσει πολιτικό άσυλο ανάγεται στον Φεβρουάριο του 2024 και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τεκμήριο πως ο πρώην αρχηγός του κράτους είναι ύποπτος φυγής.

Πηγή: ΑΠΕ

