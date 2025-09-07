«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δεσμεύτηκε ότι η χώρα του δεν θα δέχεται εντολές από κανέναν, καθώς οι οπαδοί του ακροδεξιού προκατόχου του βγήκαν στους δρόμους για να παροτρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη της Βραζιλίας, την παραμονή της έκδοσης της απόφασης για τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δίκη του Μπολσονάρο στο Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, με τους πολιτικούς συμμάχους και εχθρούς του πρώην προέδρου να είναι πεπεισμένοι ότι θα του επιβληθεί βαριά ποινή για την φερόμενη συνωμοσία του να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει στη Βραζιλία δασμούς 50% ως αντίποινα για αυτό που αποκαλεί «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του συμμάχου του στη Νότια Αμερική και ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον του Αλεξάντρ ντε Μοράες, του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου που προεδρεύει της δίκης.

Οι πιστοί του Μπολσονάρο

Την Κυριακή, ημέρα της ανεξαρτησίας της Βραζιλίας, οι οπαδοί του Μπολσονάρο πραγματοποίησαν πορείες σε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας για να παρακαλέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εντείνει περαιτέρω την εκστρατεία πίεσης εναντίον των βραζιλιάνικων θεσμών και αξιωματούχων.

Πολλοί ήρθαν τυλιγμένοι με την αμερικανική σημαία ή κρατούσαν πλακάτ ζητώντας από τον Τραμπ να αναλάβει δράση.

«Είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει… Ο Τραμπ είναι η μόνη μας σωτηρία», είπε ένας 45χρονος πωλητής που ήταν ένας από τους χιλιάδες ψηφοφόρους του Μπολσονάρο που συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα, Μπραζίλια, κάτω από τον καυτό ήλιο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Λούλα χρησιμοποίησε την ομιλία του για την ημέρα της ανεξαρτησίας για να καταδικάσει τις ξένες προσπάθειες να επηρεαστεί η έκβαση της δίκης του Μπολσονάρο.

«Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία κανενός… δεν δεχόμαστε εντολές από κανέναν», δήλωσε ο Λούλα, καταγγέλλοντας τους «προδότες» δεξιούς πολιτικούς που «ενθάρρυναν» την εκστρατεία του Τραμπ κατά της Βραζιλίας.

Ο γιος του Μπολσονάρο, ο βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρο, πέρασε τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ, ασκώντας πιέσεις σε αξιωματούχους του Τραμπ να στοχοποιήσουν τις βραζιλιάνικες αρχές, σε μια προσπάθεια να σώσει τον πατέρα του από τη φυλακή.

Απλώνοντας το χέρι στον Τραμπ

Στις διαδηλώσεις της Κυριακής, οι οπαδοί του Μπολσονάρο προέτρεψαν τον Τραμπ να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τον 70χρονο ηγέτη τους, ο οποίος ζει υπό κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου, μετά από παραβίαση δικαστικής εντολής που του απαγόρευε τη χρήση των social media.

Αν καταδικαστεί αυτή την εβδομάδα, αντιμετωπίζει ποινή έως και 43 ετών. Η ετυμηγορία αναμένεται την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

«Αποτελεί την τελευταία μας ελπίδα», είπε μια γυναίκα για τον Τραμπ στη συγκέντρωση στη Μπραζίλια.

Στεκόμενη κοντά σε ένα φορτηγό με ηχητική εγκατάσταση, διακοσμημένο με ένα πανό με τη φράση «Αμερική, σώσε τη Βραζιλία», επέμεινε ότι ο Μπολσονάρο είναι αθώος και επέκρινε την «εντελώς μεροληπτική» μεταχείριση του δεξιού λαϊκιστή από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Θέλουν να εξαλείψουν τον Μπολσονάρο και δεν υπάρχει κανένας άλλος στον οποίο να στραφούμε. Μόνο ο Τραμπ στρέφει το βλέμμα του προς εμάς. Γι’ αυτό είναι η τελευταία μας ελπίδα», πρόσθεσε η γυναίκα, υψώνοντας στον αέρα ένα πλακάτ που έγραφε:

«Αγαπάμε τον Τραμπ».

«Είμαι γυναίκα με πίστη και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Τραμπ για να μας βοηθήσει», πρόσθεσε.

Στο Ρίο, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην παραλία της Κοπακαμπάνα για να δείξουν την υποστήριξή τους στον Μπολσονάρο, ο οποίος εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη εκατομμυρίων Βραζιλιάνων, παρά τις ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι οργάνωσε ένα αποτυχημένο πραξικόπημα. Ο πρώην πρόεδρος αρνείται τις κατηγορίες, αλλά έχει παραδεχτεί ότι αναζήτησε «εναλλακτικούς» τρόπους για να παραμείνει στην εξουσία.

«Ο Τραμπ ήταν ο μόνος που ύψωσε τη φωνή του για να βάλει τέλος στη δίωξη του Μπολσονάρο από το Ανώτατο Δικαστήριο», δήλωσε ένας 78χρονος που συμμετείχε στη συγκέντρωση στην Κοπακαμπάνα.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ και η εθνική κυριαρχία της Βραζιλίας

Η χαρά της αριστεράς για την αναμενόμενη καταδίκη ενός πολιτικού που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, προσπάθησε να βυθίσει τη Βραζιλία ξανά σε αυταρχικό καθεστώς, μετριάστηκε από την οργή για την παρέμβαση του Τραμπ και τους φόβους ότι το συντηρητικό κοινοβούλιο της χώρας θα μπορούσε τελικά να εγκρίνει αμνηστία για τον Μπολσονάρο.

Ο Ρικάρντο Καπέλι, ένας αριστερός πολιτικός που ο Λούλα έθεσε επικεφαλής της ασφάλειας της Μπραζίλια μετά τις δεξιές ταραχές του Ιανουαρίου 2023, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Τζέι Μπι Πρίτσκερ, κυβερνήτη του Ιλινόις, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε τον Τραμπ «επίδοξο δικτάτορα».

«Συμπεριφέρεται σαν δικτάτορας, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό εδώ στη Βραζιλία. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και… κανένας ξένος παράγοντας δεν θα αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας», δήλωσε ο Καπέλι σε εκδήλωση υπέρ της κυβέρνησης στη Μπραζίλια.