Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο», ώρες αφού ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Θα κατατεθούν από την υπεράσπιση του Μπολσονάρο «οι προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο»

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του πρώην αρχηγού του κράτους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Adriano Machado).

Nota da Defesa do Presidente: A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Nesse… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) September 12, 2025

Κάθειρξη 27 ετών

Στον ακροδεξιό τέως πρόεδρο της Βραζιλίας επιβλήθηκε χθες να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο – STF.

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.