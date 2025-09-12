newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:40

Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο», ώρες αφού ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Θα κατατεθούν από την υπεράσπιση του Μπολσονάρο «οι προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο»

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του πρώην αρχηγού του κράτους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Adriano Machado).

Κάθειρξη 27 ετών

Στον ακροδεξιό τέως πρόεδρο της Βραζιλίας επιβλήθηκε χθες να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο – STF.

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Νέα κόντρα 12.09.25

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο