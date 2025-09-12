Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.
Η διπλωματία της Βραζιλίας τόνισε πως η χώρα δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» των ΗΠΑ, αντιδρώντας στις προειδοποιήσεις για αντίποινα της Ουάσιγκτον μετά την καταδίκη του ακροδεξιού τέως προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο στη δίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Adriano Machado, επάνω, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα).
Θα υπερασπιστούμε «την εθνική κυριαρχία της χώρας» σε κάθε περίπτωση «επίθεσης και απόπειρας επέμβασης»
Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας μέσω X, επισημαίνοντας πως οι αρχές θα υπερασπίσουν «την εθνική κυριαρχία της χώρας» σε κάθε περίπτωση «επίθεσης και απόπειρας επέμβασης», από όπου κι αν «προέρχονται» αυτές.
Threats like the one made today by U.S. Secretary of State Marco Rubio, in a statement that attacks a Brazilian authority and ignores the facts and the compelling evidence on record, will not intimidate our democracy.
— Itamaraty Brazil 🇧🇷 (@Itamaraty_EN) September 11, 2025
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυε λίγο νωρίτερα πως θα υπάρξει κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή χθες Πέμπτη, από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας, βαριάς ποινής κάθειρξης 27 και πλέον ετών στον ακροδεξιό τέως πρόεδρο της χώρας Μπολσονάρο, στην οποία βλέπει «κυνήγι μαγισσών», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
27 χρόνια κάθειρξη
Στον ακροδεξιό τέως πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο επιβλήθηκε χθες Πέμπτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο – STF.
