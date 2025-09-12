Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «πολλή κατάπληξη» για την καταδίκη χθες Πέμπτη από τη δικαιοσύνη της Βραζιλίας του βραζιλιάνου ακροδεξιού τέως ομολόγου του Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον για να υποστηριχτεί (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tom Brenner, επάνω, ο Τραμπ, αριστερά, με τον Μπολσονάρο).

«Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», λέει ο Τραμπ

«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πώς μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.

President Trump on the political persecution of Former President of Brazil Jair Bolsonaro: «He was a good President of Brazil and it’s very surprising that that could happen. That’s very much like they tried to do with me, but they didn’t get away with it at all.» pic.twitter.com/1lpY1YBAa7 — CPAC (@CPAC) September 11, 2025

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, κι ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Απειλές Ρούμπιο

Στον Ζαΐρ Μπολσονάρο επιβλήθηκε χθες Πέμπτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απείλησε τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» εξαιτίας της καταδίκης του ακροδεξιού τέως προέδρου.