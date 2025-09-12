Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.
- Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη
- Συναγερμός στο Καπιτώλιο μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών - Δεν βρέθηκε κάτι
- Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
- Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή χθες Πέμπτη, από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας, βαριάς ποινής κάθειρξης στον ακροδεξιό τέως πρόεδρο της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, για απόπειρα πραξικοπήματος, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Joe Skipper, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).
«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», λέει ο Ρούμπιο
«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.
«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.
The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil’s supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.
The United States will respond accordingly to this witch hunt.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025
Ασκούσαν πιέσεις
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήδη ασκούσε πιέσεις με διάφορες μορφές σε αυτή στην Μπραζίλια για να υποστηρίξει τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, δηλωμένο θαυμαστή και σύμμαχο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.
Πηγή: ΑΠΕ
- Βραζιλία: «Κατάπληξη» Τραμπ για την καταδίκη Μπολσονάρο που «είναι καλός άνθρωπος»
- Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
- ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
- Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
- Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
- Αποδείξεις: Έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ – Οδηγός για τη φορολογική δήλωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις