Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή χθες Πέμπτη, από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας, βαριάς ποινής κάθειρξης στον ακροδεξιό τέως πρόεδρο της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, για απόπειρα πραξικοπήματος, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Joe Skipper, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», λέει ο Ρούμπιο

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil’s supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro. The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Ασκούσαν πιέσεις

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήδη ασκούσε πιέσεις με διάφορες μορφές σε αυτή στην Μπραζίλια για να υποστηρίξει τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, δηλωμένο θαυμαστή και σύμμαχο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Πηγή: ΑΠΕ