Στον ακροδεξιό τέως πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο επιβλήθηκε χθες Πέμπτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο – STF (στη φωτογραφία από βίντεο αρχείου του Reuters, επάνω, ο Μπολσονάρο).

Ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο»

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Τέσσερις εκ των πέντε δικαστών αποφάνθηκαν ότι ο Μπολσονάρο ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης που συνωμότησε για να τον διατηρήσει στην εξουσία.

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας, που είχε ήδη στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέχρι το 2030, επέμεινε πως είναι αθώος και υποστήριξε ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους.

Συστηματικό σχέδιο

Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Μπολσονάρο εφάρμοσε ένα συστηματικό σχέδιο για να επιτεθεί στους δημοκρατικούς θεσμούς, με στόχο να υπονομεύσει τη νόμιμη εναλλαγή της εξουσίας στις εκλογές του 2022.

Με βάση το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε σαφή γνώση για την επιχείρηση «Πράσινο και Κίτρινο Στιλέτο», στόχοι της οποίας, σύμφωνα με την Εισαγγελία, ήταν η δολοφονία των Μοράες (του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τον δίκασε), του προέδρου Ινάσιου Λούλα και του αντιπροέδρου της Βραζιλίας Ζεράλδο Αλκμίν.