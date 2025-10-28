sports betsson
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Πέρασε από τη Βουδαπέστη και έκανε το 2/2 στο Champions League
Άλλα Αθλήματα 28 Οκτωβρίου 2025 | 22:49

Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Πέρασε από τη Βουδαπέστη και έκανε το 2/2 στο Champions League

Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Βουδαπέστη επικρατώντας με 15-5 της Βάσας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε στης Βάσας εκτός έδρας με 15-5, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του LEN Champions League Ανδρών.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καταπληκτικοί στο αμυντικό κομμάτι, μην αφήνοντας περιθώρια στους αντιπάλους τους, ενώ επιθετικά είχαν υπομονή και βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις για να πετύχουν αρκετά γκολ και να πάρουν ένα πολύ εύκολο αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Μάνο Ζερδεβά να αποκρούει πέναλτι της Βάσας, ενώ ο Κάκαρης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Οι Ούγγροι όμως βρήκαν απάντηση με τον Γκάμπορ για το 1-1. Κάπου εκεί οι Ερυθρόλευκοι είχαν ένα ξέσπασμα και με τους Ζάλανκι, Δήμου (x2), Γενηδουνιά συν την εξαιρετική άμυνα προηγήθηκαν με 5-1. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 5-2 με τον Λάκατος, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα καλύτερος στο αμυντικό κομμάτι. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα τρία λεπτά που το ματς ήταν χωρίς σκορ, οι Πειραιώτες σημείωσαν στα υπόλοιπα πέντε άλλα τρία γκολ με τους Νικολαΐδη, Ζάλανκι και Φουντούλη, χωρίς να δεχτεί κανένα, και έτσι πήγε στο ημίχρονο με το 8-2.

Ο Ολυμπιακός άρχισε με γκολ το δεύτερο μέρος με τον Γενηδουνιά να κάνει το 9-2, όμως η Βάσας μείωσε με τον Ντούρνιτς σε 9-3. Το 10-3 έγινε με τον Γκίλλα για τους Ερυθρόλευκους, αλλά οι Ούγγροι απάντησαν με δύο γκολ από Ράουσερ και Λάκατος μειώνοντας σε 10-5. Οι Πειραιώτες όμως είχαν ένα ξέσπασμα τριών γκολ με τους Νικολαΐδη, Δήμου και Άνγκιαλ για να κλείσει το τρίτο οκτάλεπτο στο 13-5.

Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να χειρίζεται εξαιρετικά την κατάσταση φτάνοντας μάλιστα και σε δύο ακόμα γκολ με τους Λυκούδη και Νικολαΐδη, ενώ συνέχισε να παίζει εντυπωσιακή άμυνα. Έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 15-5 για τους Ερυθρόλευκους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Wall Street
Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Πόλο 28.10.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Βάσας – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»
Άλλα Αθλήματα 27.10.25

Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Τζακάρτα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν η σύζυγος και οι δύο κόρες του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:45 την αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τη 1η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Σύνταξη
Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό
Άλλα Αθλήματα 26.10.25

Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Ο Αρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών - Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1

Το IFAB, μετά από τηλεδιάσκεψη (28/10) ενημέρωσε επίσημα ότι σύντομα θα συζητήσει την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR και αιτία είναι η άδικη αποβολή του Εσε στο ματς με την Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
Μπάσκετ 28.10.25

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσέντι Όσμαν (20 πόντους) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους) να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη για τους Πράσινους.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Ελλάδα 28.10.25

Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο 38χρονος κυκλοφορούσε ως άστεγος στη Γλυφάδα και όπως διαπιστώθηκε έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας - Συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Μακελειό 28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
Έσπασε κάθε ρεκόρ 28.10.25 Upd: 00:01

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
Κόσμος 28.10.25

Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του

Στον δράστη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει τη γυναίκα και είχε υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι - Κατά τη σύλληψή διαπιστώθηκε ότι το είχε βγάλει

Σύνταξη
Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία
Αυξημένη πίεση 28.10.25

Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία προχωρά στον τέταρτο χειμώνα με πόλεμο. Σε στρατηγική επιλογή της Ρωσίας αναδεικνύονται τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πιέζει αποκόβοντας τους Ουκρανούς από ρεύμα και θέρμανση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή – Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν [βίντεο]
Σε δημόσια θέα 28.10.25

Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή - Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου;» - Ο Βασιλιάς Κάρολος αντιμετώπισε με ψυχραιμία το απρόσμενο συμβάν

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Βουλή: Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
Ελλάδα 28.10.25

Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από τη Βουλή - Κεράκια και λουλούδια στο ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Αρκετοί πολίτες δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Άναψαν τα κεράκια παρουσία της αστυνομίας.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο