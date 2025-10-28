Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Πέρασε από τη Βουδαπέστη και έκανε το 2/2 στο Champions League

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε στης Βάσας εκτός έδρας με 15-5, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του LEN Champions League Ανδρών.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καταπληκτικοί στο αμυντικό κομμάτι, μην αφήνοντας περιθώρια στους αντιπάλους τους, ενώ επιθετικά είχαν υπομονή και βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις για να πετύχουν αρκετά γκολ και να πάρουν ένα πολύ εύκολο αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Μάνο Ζερδεβά να αποκρούει πέναλτι της Βάσας, ενώ ο Κάκαρης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Οι Ούγγροι όμως βρήκαν απάντηση με τον Γκάμπορ για το 1-1. Κάπου εκεί οι Ερυθρόλευκοι είχαν ένα ξέσπασμα και με τους Ζάλανκι, Δήμου (x2), Γενηδουνιά συν την εξαιρετική άμυνα προηγήθηκαν με 5-1. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 5-2 με τον Λάκατος, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα καλύτερος στο αμυντικό κομμάτι. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα τρία λεπτά που το ματς ήταν χωρίς σκορ, οι Πειραιώτες σημείωσαν στα υπόλοιπα πέντε άλλα τρία γκολ με τους Νικολαΐδη, Ζάλανκι και Φουντούλη, χωρίς να δεχτεί κανένα, και έτσι πήγε στο ημίχρονο με το 8-2.

Ο Ολυμπιακός άρχισε με γκολ το δεύτερο μέρος με τον Γενηδουνιά να κάνει το 9-2, όμως η Βάσας μείωσε με τον Ντούρνιτς σε 9-3. Το 10-3 έγινε με τον Γκίλλα για τους Ερυθρόλευκους, αλλά οι Ούγγροι απάντησαν με δύο γκολ από Ράουσερ και Λάκατος μειώνοντας σε 10-5. Οι Πειραιώτες όμως είχαν ένα ξέσπασμα τριών γκολ με τους Νικολαΐδη, Δήμου και Άνγκιαλ για να κλείσει το τρίτο οκτάλεπτο στο 13-5.

Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να χειρίζεται εξαιρετικά την κατάσταση φτάνοντας μάλιστα και σε δύο ακόμα γκολ με τους Λυκούδη και Νικολαΐδη, ενώ συνέχισε να παίζει εντυπωσιακή άμυνα. Έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 15-5 για τους Ερυθρόλευκους.