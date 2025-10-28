Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο

Τον τρόμο έχει σπείρει μία συμμορία ανηλίκων σε γειτονιά στην Πετρούπολη που δρα ανεξέλεγκτα.

Πρόκειται για μια ομάδα νεαρών 20 με 25 άτομα που καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Ντοκουμέντο

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης να κινούνται με ένα ΙΧ.

Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.