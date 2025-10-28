Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο
Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες στην Πετρούπολη, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.
- Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
- Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα εφτά θέματα που θα τεθούν επί τάπητος
- Το τέλος της «οικονομίας της απάτης» - Από την ιατρική μέχρι τα χρηματοοικονομικά
- Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις
Τον τρόμο έχει σπείρει μία συμμορία ανηλίκων σε γειτονιά στην Πετρούπολη που δρα ανεξέλεγκτα.
Πρόκειται για μια ομάδα νεαρών 20 με 25 άτομα που καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.
Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.
Ντοκουμέντο
Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης να κινούνται με ένα ΙΧ.
Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.
Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.
- Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό
- LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλάμπρια κόντρα στον Ατρόμητο
- Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
- LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Σε μάστιγα εξελίσσεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους – «Μας δίνουν χωρίς να ελέγχουν ταυτότητα» λένε μαθητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις