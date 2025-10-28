Πάτρα: Αιματηρό οπαδικό επεισόδιο με ανήλικους – Στο νοσοκομείο 17χρονος με τραύμα από μαχαίρι
Συνελήφθη ο 17χρονος δράστης και ο πατέρας του - Στο νοσοκομείο στην Πάτρα νοσηλεύεται το θύμα εκτός κινδύνου
Ένας 17χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου στα Ζαρουχλέικα στην Πάτρα χθες το βράδυ, όταν δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι από συνομήλικό του.
Το αιματηρό επεισόδιο έγινε γύρω στις 23:30. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας 17χρονος είδε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας, πλησίασε τον άλλο και άρχισε να του επιτίθεται με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς, στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ο ένας από τους ανηλίκους.
Στο νοσοκομείο
Ο 17χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης του μαχαιρώματος συνελήφθη, όπως και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας.
Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας
