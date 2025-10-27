Τα είπαν Νίκολιτς – Ηλιόπουλος μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Μετά την απογοητευτική εμφάνιση της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Νίκολιτς είχε συνάντηση με τον Ηλιόπουλο.
- Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
- Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας – Ο τρόπος ζωής και οι σημαντικές συνήθειες
- Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
- Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι
Η ΑΕΚ φιλοξενήθηκε από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Superleague και ηττήθηκε με 2-0.
Η Ένωση δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο απέναντι στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας μια γενικά άτολμη εικόνα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως έκανε την πρώτη της καθαρή φάση στο ματς στον έξτρα χρόνο των καθυστερήσεων.
«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, το παιχνίδι δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς. Αν δείτε τα στατιστικά είμαστε κοντά. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο. Ήμασταν καλοί στο build up και την δημιουργία, αλλά δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε σε γκολ τις ευκαιρίες. Το ξέρουμε και πρέπει να το δουλέψουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων πάντως ο Μάρκο Νίκολιτς.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρβος τεχνικός μετά το παιχνίδι είχε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τι δεν πήγε καλά στον αγώνα και η Ένωση υπέστη ακόμη μία ήττα σε ντέρμπι.
- Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Ελ Φάσερ
- Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
- Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
- Ρωσία: Εκλεισαν 2 αεροδρόμια στη Μόσχα εξαιτίας ουκρανικών drones
- Αργεντινή: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι
- Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις