Τα είπαν Νίκολιτς – Ηλιόπουλος μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ φιλοξενήθηκε από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Superleague και ηττήθηκε με 2-0.

Η Ένωση δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο απέναντι στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας μια γενικά άτολμη εικόνα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως έκανε την πρώτη της καθαρή φάση στο ματς στον έξτρα χρόνο των καθυστερήσεων.

«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, το παιχνίδι δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς. Αν δείτε τα στατιστικά είμαστε κοντά. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο. Ήμασταν καλοί στο build up και την δημιουργία, αλλά δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε σε γκολ τις ευκαιρίες. Το ξέρουμε και πρέπει να το δουλέψουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων πάντως ο Μάρκο Νίκολιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρβος τεχνικός μετά το παιχνίδι είχε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τι δεν πήγε καλά στον αγώνα και η Ένωση υπέστη ακόμη μία ήττα σε ντέρμπι.