Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 2-0, σε ακόμα ένα ντέρμπι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει πως παρά το αρνητικό αποτέλεσμα το παιχνίδι δεν πήγε άσχημα για την ομάδα του.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν ένα καλό σύνολο, ενώ στάθηκε στο τελείωμα των φάσεων που χρειάζεται δουλειά.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, το παιχνίδι δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς. Δεχθήκαμε δύο γκολ. Το ένα από πέναλτι, το άλλο από στημένη φάση. Όσο είχαμε την κατοχή, παίξαμε καλά. Δεν ήταν τόσο καλό αμυντικά το παιχνίδι.

Αν δείτε τα στατιστικά είμαστε κοντά. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο. Ήμασταν καλοί στο build up και την δημιουργία, αλλά δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε σε γκολ τις ευκαιρίες. Το ξέρουμε και πρέπει να το δουλέψουμε.

Δεν είχαμε την φρεσκάδα που είχε ίσως ο Ολυμπιακός, αφού είχε δύο έξτρα ημέρες ξεκούρασης. Ξέρουμε ότι είναι μια καλή καλή ομάδα. Οπότε θα δουλέψουμε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».