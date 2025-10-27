Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του στο τελείωμα των φάσεων.
- Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
- Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας – Ο τρόπος ζωής και οι σημαντικές συνήθειες
- Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
- Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι
Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 2-0, σε ακόμα ένα ντέρμπι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει πως παρά το αρνητικό αποτέλεσμα το παιχνίδι δεν πήγε άσχημα για την ομάδα του.
Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν ένα καλό σύνολο, ενώ στάθηκε στο τελείωμα των φάσεων που χρειάζεται δουλειά.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, το παιχνίδι δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς. Δεχθήκαμε δύο γκολ. Το ένα από πέναλτι, το άλλο από στημένη φάση. Όσο είχαμε την κατοχή, παίξαμε καλά. Δεν ήταν τόσο καλό αμυντικά το παιχνίδι.
Αν δείτε τα στατιστικά είμαστε κοντά. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο. Ήμασταν καλοί στο build up και την δημιουργία, αλλά δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε σε γκολ τις ευκαιρίες. Το ξέρουμε και πρέπει να το δουλέψουμε.
Δεν είχαμε την φρεσκάδα που είχε ίσως ο Ολυμπιακός, αφού είχε δύο έξτρα ημέρες ξεκούρασης. Ξέρουμε ότι είναι μια καλή καλή ομάδα. Οπότε θα δουλέψουμε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».
- Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
- Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
- Πολυάσχολη η εβδομάδα στη Wall Street: Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι
- Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
- Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
- Η σέλφι του Ταρέμι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις