Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ο Ολυμπιακός έχει… προσφέρει στην ΑΕΚ το πιθανότατα πιο εφιαλτικό -διαχρονικά- διάστημα, απέναντί του. Παραδοσιακά οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να επιδείξουν τεράστιες νίκες, θριάμβους και επιτυχίες απέναντι στον «Δικέφαλο», ωστόσο αυτή η τελευταία διετία δεν έχει προηγούμενο. Μια περίοδος κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την Ένωση στην απόλυτη… ταλαιπωρία. Τη νικούν με κάθε τρόπο. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, την διασύρουν κιόλας.

Επιπλέον, πέρα από τα ίδια τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι αγώνες είναι και ιστορικής σημασίας: Πρώτη νίκη για οποιαδήποτε ομάδα μέσα στην έδρα της (1-3). Νίκη που της στέρησε τίτλο (2-0 με Όρτα). Μπόνους: ευρωπαϊκό μέσα στην OPAP Arena. Επόμενη σεζόν: 4-1 στο πρωτάθλημα, 6-0 στο Κύπελλο και στο… καπάκι νίκη τίτλου (0-1) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κερασάκι: Στις 13 του περασένου Απριλίου, Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 στο πάρτι τίτλου στο Καραϊσκάκη, με καλεσμένη την Ένωση, ανήμερα των «γενεθλίων» της! Λίγο μετά, νέα νίκη εκτός έδρας (0-2) σε ένα ματς που παίζει μονάχα για την ιστορία και τον κόσμο του, σε ματς που ανάγκασε τον κόσμο της ΑΕΚ να στραφεί κατά πάντων…

Τα 7 πάρτι του Μεντιλίμπαρ και τα 18 γκολ

Βεβαίως, ιδιαίτερη σημασία έχει ξεχωριστά η παράδοση του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στην εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μετά το άνετο 2-0 της 8ης αγωνιστικής της Super League το βράδυ της Κυριακής (26/10), ο Βάσκος τεχνικός έφτασε τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της ΑΕΚ. Επιπλέον, έχει μια πανηγυρική πρόκριση στο Κύπελλο, ενώ συνολικά μετρά πια 7 νίκες και 2 ήττες στα 9 ματς που την έχει αντιμετωπίσει. Με τα γκολ να είναι… μόλις 18-4!

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ:

2023-24

31/03/2024 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0 / Πρωτάθλημα (πλέι-οφ)

15/05/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 / Πρωτάθλημα (πλέι-οφ)

2024-25

24/11/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 / Πρωτάθλημα

26/02/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 6-0 / Κύπελλο

02/03/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 / Πρωτάθλημα

02/04/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-0 / Κύπελλο

13/04/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 / Πρωτάθλημα (πλέι-οφ)

27/04/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2 / Πρωτάθλημα (πλέι-οφ)

2025-26

26/10/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 / Πρωτάθλημα