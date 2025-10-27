view
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
27 Οκτωβρίου 2025 | 15:40
Eνσωμάτωση

Σταθμός «Μοναστηράκι»: Πρόβλημα στατικότητας – Επιβεβαιώνει η ΣΤΑΣΥ

Το πρόβλημα στον σταθμό «Μοναστηράκι» φαίνεται πως είναι μεγάλο καθώς υπάρχει φθορά στον μεταλλικό φορέα της οροφής - Τι λέει η ΣΤΑΣΥ

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Σοβαρό είναι το πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι», καθώς φαίνεται πως υπάρχει οξείδωση σε όλες τις σιδηροδοκούς.

Το ζήτημα που ανέδειξαν «Τα Νεα» φαίνεται πως έχει απασχολήσει τους υπεύθυνους καθώς πρόσφατα διενεργήθηκαν έρευνες μηχανικών της ΣΤΑΣΥ στον σταθμό.

Σε αυτές διαπιστώθηκε ότι ο μεταλλικός σκελετός της οροφής του σταθμού Μοναστηρακίου έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, κυρίως στα τμήματα μεταξύ των εισόδων – εξόδων προς τη Γραμμή 3.

Οι φθορές αποδίδονται είτε σε αστοχία της υγρομόνωσης της πλατείας Μοναστηρακίου, είτε σε λανθασμένο σχεδιασμό της οροφής, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο κατασκευής της Γραμμής 3 του μετρό.

Ειδικότερα, από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς (κύριες, δευτερεύουσες και τεγίδες), καθώς και διόγκωση των διατομών τους. Καθώς μάλιστα μεγάλο μέρος της κατασκευής βρίσκεται εγκιβωτισμένο κάτω από τα δάπεδα του κτιρίου και της πλατείας Μοναστηρακίου, δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του συνολικού μεγέθους της οξείδωσης των μεταλλικών στοιχείων σε αυτό το στάδιο.

Κίνδυνος

Επίσης, από την εικόνα και το χρώμα των οξειδώσεων, αλλά και από το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία υπάρχει νερό με τη μορφή σταγόνων, εκτιμάται ότι η οξείδωση είναι ένα ενεργό – εξελισσόμενο φαινόμενο.

Επιπλέον, πέρα από τις οξειδώσεις στα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής, στα ίδια σημεία παρατηρείται και αποδιοργάνωση των πληρώσεων της συμπαγούς οπτοπλινθοδομής (των τούβλων).

Από τα στοιχεία και τα τεχνικά δεδομένα «προκύπτει η σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς επισημαίνεται το ενδεχόμενο οι φθορές να ενέχουν κινδύνους για τη λειτουργία του σταθμού και την ασφάλεια των χρηστών», αναφέρει το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ»

Μετά το δημοσίευμα σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στον σταθμό «Μοναστηράκι», αν και αναφέρει ότι «δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του».

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

« Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό “Μοναστηράκι” εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

– Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

– Η ΣΤΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

– Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led».

Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα
Συναγερμός στην Τζαμάικα 27.10.25

Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα

O τυφώνας κατηγορίας 5 Μελίσα έχει όλα τα φόντα να σπάσει ρεκόρ, όμως δυστυχώς απειλεί με καταστροφή όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές της Τζαμαϊκα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω
Χωρίς τραυματίες 27.10.25

Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε εγκαίρως όταν η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται στο μικρό βαν στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού

Σύνταξη
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Απίστευτο 27.10.25

Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
What Katie Did 26.10.25

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Σύνταξη
Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]
Στην Καπέλα Σιξτίνα 23.10.25

Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα, όπου πραγματοποίησαν από κοινού προσευχή, την πρώτη μετά ύστερα από το σχίσμα της Εκκλησίας της Αγγλίας από τη Ρώμη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος

Το στάδιο Μαρακανά, σύμβολο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι προς πώληση όπως ενημέρωσε η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο! Σκοπός να μειωθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της. Έντονες οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, χαρακτήρισε εύκολη τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην έλλειψη θάρρους που έδειξε η Ένωση, και εξήγησε πού διαφωνεί με τον Μάρκο Νίκολιτς…

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
