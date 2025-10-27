Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη, με αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του και να καταλήγει σε βαθύ γκρεμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του οδηγού από τον γκρεμό, το βάθος του οποίου έφτανε τα 300 μέτρα, σε ένα σημείο με πολλές στροφές και μεγάλα ύψη αρκετά βόρεια της Νεάπολης.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποτελούμενη από δώδεκα άτομα και τρία οχήματα, σε μια δύσκολη περίπτωση ανάσυρσης, σύμφωνα με το neakriti.gr. Οι πυροσβέστες παρέδωσαν τον άνδρα νεκρό στο ΕΚΑΒ, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από γκρεμό στην περιοχή Ανώγεια Αγίου Νικολάου Λασιθίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2025

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο anatolh.com που επικαλείται πηγές της ΕΛ.ΑΣ., εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια.