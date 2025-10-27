Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου, στην Κρήτη
- Εκπνέει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό χαράτσι
- «Ανάρμοστη κίνηση» χαρακτήρισε ο Τραμπ τη δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα
- Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
- Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη, με αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του και να καταλήγει σε βαθύ γκρεμό.
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του οδηγού από τον γκρεμό, το βάθος του οποίου έφτανε τα 300 μέτρα, σε ένα σημείο με πολλές στροφές και μεγάλα ύψη αρκετά βόρεια της Νεάπολης.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποτελούμενη από δώδεκα άτομα και τρία οχήματα, σε μια δύσκολη περίπτωση ανάσυρσης, σύμφωνα με το neakriti.gr. Οι πυροσβέστες παρέδωσαν τον άνδρα νεκρό στο ΕΚΑΒ, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από γκρεμό στην περιοχή Ανώγεια Αγίου Νικολάου Λασιθίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2025
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο anatolh.com που επικαλείται πηγές της ΕΛ.ΑΣ., εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια.
- Μήνυμα μηδενικής ανοχής από Κικίλια με εντολή για ΕΔΕ και απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων
- Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός
- Συναγερμός για φωτιά στον Πύργο Αθηνών – Εκκενώνεται το κτίριο
- Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
- Eurovision 2026: Η Evangelia θα καταθέσει τραγούδι στον ελληνικό Τελικό – Η ανακοίνωση της
- Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις