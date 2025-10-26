Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή ύστερα από επτά χρόνια σιωπής — και αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τους λόγους πίσω από τη μακρά τους απουσία.

Σε συνέντευξή του στους Times, ο Τoμ Γιορκ εξήγησε πως το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» το 2018, μετά το τέλος της περιοδείας του άλμπουμ A Moon Shaped Pool.

«Υποθέτω πως οι τροχοί βγήκαν λίγο εκτός, οπότε έπρεπε να σταματήσουμε. Οι συναυλίες ήταν υπέροχες, αλλά ήταν σαν να λέγαμε: ας σταματήσουμε τώρα πριν πέσουμε από τον γκρεμό», είπε χαρακτηριστικά.

Η περιοδεία είχε ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018 στη Φιλαδέλφεια, με την 77η συναυλία στο Wells Fargo Center. Έκτοτε, το συγκρότημα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο υλικό.

«Η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος να βρεις νόημα στα πράγματα. Όμως υπήρξαν στιγμές που έπαιζα πιάνο και πονούσα σωματικά. Η μουσική πονούσε, γιατί βίωνα το τραύμα»

Πένθος και αποστασιοποίηση

Ο Γιορκ αποκάλυψε ότι ένας σημαντικός λόγος για την παύση ήταν η απώλεια της πρώτης του συζύγου, της Δρ. Ρέιτσελ Όουεν, η οποία πέθανε τον Δεκέμβριο του 2016, σε ηλικία 48 ετών.

«Χρειαζόμουν να σταματήσω, γιατί δεν είχα δώσει στον εαυτό μου τον χρόνο να θρηνήσει», δήλωσε. «Η θλίψη μου έβγαινε με τρόπους που με έκαναν να σκεφτώ ότι έπρεπε να φύγω».

Ο ίδιος μίλησε και για το πώς η μουσική αποτέλεσε διέξοδο, αλλά και πηγή πόνου: «Η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος να βρεις νόημα στα πράγματα. Όμως υπήρξαν στιγμές που έπαιζα πιάνο και πονούσα σωματικά. Η μουσική πονούσε, γιατί βίωνα το τραύμα».

«Είχα ουσιαστικά τελειώσει με τους Radiohead»

Ο κιθαρίστας Έντ Ο’Μπράιεν μίλησε με ειλικρίνεια για την περίοδο εκείνη: «Ήμουν νευρικός στις πρόβες, γιατί το 2018 είχα τελικά τελειώσει με τους Radiohead. Απόλαυσα τις συναυλίες, αλλά μισούσα τα υπόλοιπα. Είχαμε αποσυνδεθεί, ήμασταν εξαντλημένοι».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι βίωσε βαριά κατάθλιψη και «μια πολύ σκοτεινή νύχτα της ψυχής»: «Έφτασα στον πάτο το 2021. Όμως, όταν βγήκα από αυτό, συνειδητοποίησα πόσο αγαπώ αυτούς τους τύπους. Τους γνώρισα όταν ήμουν 17. Από το ‘δεν βλέπω να το ξανακάνω ποτέ’ πέρασα στο ‘ναι, έχουμε μερικά πραγματικά σπουδαία τραγούδια’».

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την επιστροφή του με περιοδεία από 4 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου, με τέσσερις συναυλίες σε Μαδρίτη, Μπολόνια, Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Βερολίνο. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως.

«Απόλαυσα τις συναυλίες, αλλά μισούσα τα υπόλοιπα. Είχαμε αποσυνδεθεί, ήμασταν εξαντλημένοι»

View this post on Instagram A post shared by Radiohead (@radiohead)

Η αντιπαράθεση για το Ισραήλ

Στη συνέντευξη, τα μέλη των Radiohead αναφέρθηκαν και στις επικρίσεις που έχουν δεχθεί για τη στάση τους απέναντι στη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης. Ο Γιορκ μίλησε για μια «χαμηλής έντασης εκδοχή κυνηγιού μαγισσών τύπου Άρθουρ Μίλερ», που —όπως είπε— «τον ξυπνά τη νύχτα».

Το συγκρότημα είχε δεχθεί σφοδρή κριτική όταν εμφανίστηκε στο Τελ Αβίβ το 2017, ενώ ο Γιορκ συγκρούστηκε με υποστηρικτή του παλαιστινιακού αγώνα στη Μελβούρνη το 2024. Παράλληλα, ο Τζόνι Γκρίνγουντ έχει δεχθεί επιθέσεις για τη συνεργασία του με τον Ισραηλινό μουσικό Ντούντου Τάσα.

Ο Γιορκ δήλωσε ότι «δεν θα ξαναέπαιζε στο Ισραήλ», ωστόσο ο Γκρίνγουντ «ευγενικά διαφώνησε», λέγοντας: «Η αριστερά ψάχνει για προδότες, η δεξιά για προσήλυτους. Και είναι απογοητευτικό που είμαστε το πιο κοντινό πράγμα που μπορούν να βρουν».

Το κίνημα BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), από την πλευρά του, κάλεσε σε μποϊκοτάζ των επερχόμενων συναυλιών του συγκροτήματος, κατηγορώντας τους Radiohead για «σιωπή και συνενοχή» απέναντι στη «γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα»