Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Μετά από επτά χρόνια απουσίας, οι Radiohead επιστρέφουν με μια περιοδεία-έκπληξη στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας ημερομηνίες σε πέντε πόλεις.

Η ανυπομονησία των εκατομμυρίων φανς του συγκροτήματος, ωστόσο, επισκιάζεται από την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, καθώς η Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel [Παλαιστινιακή Καμπάνια για τον Ακαδημαϊκό και Πολιτιστικό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ] ζητά από τους φανς να μποϊκοτάρουν τις συναυλίες, εξαιτίας της στάσης του κιθαρίστα Τζόνι Γκρίνγουντ στο ζήτημα της Γάζας.

View this post on Instagram

A post shared by Radiohead (@radiohead)

Οι Radiohead ανακοίνωσαν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στις ζωντανές εμφανίσεις, αλλά το γεγονός αυτό δεν ήρθε χωρίς θύελλα αντιδράσεων καθώς η προαναγγελία της περιοδείας τους συνοδεύεται από κάλεσμα για μποϊκοτάζ από ακτιβιστές, οι οποίοι κατηγορούν το συγκρότημα για «συμμετοχή στη σιωπή» και καταδικάζουν την εμφάνιση του κιθαρίστα Τζόνι Γκρίνγουντ στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το συγκρότημα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους κερδοσκόπους εισιτηρίων, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να προεγγραφούν στην ιστοσελίδα του, ενώ ανακοίνωσε πως θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους διαμένουν πλησιέστερα στις πόλεις των συναυλιών.

Στην τιμή του εισιτηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα περιλαμβάνεται επιπλέον χρέωση για την υποστήριξη μικρών χώρων μουσικής, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, 1 ευρώ ανά εισιτήριο θα διατεθεί στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, με τους Radiohead να προσφέρουν αντίστοιχο ποσό.

Το κάλεσμα για μποϊκοτάζ

Η είδηση της περιοδείας επισκιάστηκε από την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή την εμφάνιση του κιθαρίστα της μπάντας, Τζόνι Γκρίνγουντ, στο Τελ Αβίβ.

Ο Γκρίνγουντ, γνωστός για την υποστήριξή του σε Ισραηλινούς μουσικούς, συνεργάστηκε το 2023 με τον Ντουντού Τάσα στο άλμπουμ Jarak Qaribak, το οποίο περιλαμβάνει διασκευές μεσανατολικών ερωτικών τραγουδιών.

Η περιοδεία τους ακυρώθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο, ο Γκρίνγουντ και ο Τάσα εμφανίστηκαν στο Τελ Αβίβ το 2024, μια κίνηση που προκάλεσε την καταδίκη φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών.

«Αυτή η σιωπή ήταν μια προσπάθεια να δείξω σεβασμό σε όσους υποφέρουν και χάνουν τη ζωή τους και επέτρεψε σε κάποιες ομάδες να με στοχοποιήσουν με εκφοβισμό και συκοφαντίες. Το μετανιώνω βαθιά, γιατί είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχική μου υγεία»

View this post on Instagram

A post shared by Thom Yorke (@thomyorke)

Στην ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Καμπάνια αναφέρει πως «ακόμη και καθώς η γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα φτάνει στην τελευταία, πιο βάναυση και διεστραμμένη φάση της προκαλούμενης λιμοκτονίας, οι Radiohead συνεχίζουν με τη συμμετοχή τους στη σιωπή, ενώ ένα μέλος τους διαρκώς ακυρώνει το κάλεσμα του ειρηνικού μας μποϊκοτάζ, κάνοντας εμφανίσεις κοντά σε μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση».

Η στάση του συγκροτήματος στο Ισραήλ αποτελεί θέμα διαμάχης εδώ και χρόνια. Το 2017, παρά τις εκκλήσεις, οι Radiohead εμφανίστηκαν στο Τελ Αβίβ, με τον Τομ Γιορκ να δηλώνει τότε: «Το να παίζεις σε μια χώρα δεν είναι το ίδιο με το να εγκρίνεις την κυβέρνησή της».

Ο Τομ Γιορκ διχάζει

Ο Γιορκ έχει επικριθεί για την passive-aggresive στάση του στο Παλαιστινιακό. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιορκ διέκοψε μια σόλο συναυλία του στη Μελβούρνη, όταν δέχτηκε επικριτικά σχόλια από έναν φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή, λέγοντας: «Ανέβα εδώ πάνω και πες αυτό που θες να πεις».

Ακολούθησε η ερώτηση του διαμαρτυρόμενου: «Πόσα νεκρά παιδιά θα χρειαστούν για να καταδικάσεις τη γενοκτονία στη Γάζα;», με τον Γιορκ να αποχωρεί.

Μετά από σφοδρή κριτική για τη φερόμενη σιωπή του, ο frontman των Radiohead τοποθετήθηκε δημόσια για τον πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «εξτρεμιστές που πρέπει να σταματήσουν». Ο Γιορκ άσκησε κριτική και στη Χαμάς, λέγοντας πως η οργάνωση «κρύβεται πίσω από τον πόνο του λαού της».

YouTube thumbnail

Στην εκτενή δήλωσή του ο Γιορκ αναφέρθηκε στο περιστατικό στη Μελβούρνη αλλά και στις τρέχουσες εξελίξεις στη Γάζα, λέγοντας πως η συναυλία εκείνη «δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσω τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Μετά, έμεινα σοκαρισμένος που η φερόμενη σιωπή μου ερμηνεύτηκε ως συνενοχή και πάλεψα να βρω έναν επαρκή τρόπο να απαντήσω και να συνεχίσω την περιοδεία».

«Αυτή η σιωπή, που ήταν μια προσπάθεια να δείξω σεβασμό σε όσους υποφέρουν και χάνουν τη ζωή τους, επέτρεψε σε κάποιες ομάδες να με στοχοποιήσουν με εκφοβισμό και συκοφαντίες. Το μετανιώνω βαθιά, γιατί είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχική μου υγεία», πρόσθεσε.

Ο Γιορκ υπογράμμισε πως θεωρούσε αυτονόητο ότι μέσα από τη μουσική του έχει δείξει πως «δεν θα μπορούσα ποτέ να υποστηρίξω οποιαδήποτε μορφή εξτρεμισμού ή απανθρωπιάς».

«Εκτός ελέγχου ο εξτρεμιστής Νετανιάχου, η Χαμάς κρύβεται πίσω από τον πόνο του λαού της»

Ο μουσικός τόνισε πως πιστεύει ότι «ο Νετανιάχου και η παρέα του από εξτρεμιστές είναι εκτός ελέγχου και πρέπει να σταματήσουν. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει όλη την πίεση που μπορεί, για να τους υποχρεώσει να σταματήσουν. Η δικαιολογία της αυτοάμυνας έχει προ πολλού χάσει την ισχύ της και έχει αντικατασταθεί από μια ξεκάθαρη επιθυμία για μόνιμο έλεγχο της Γάζας και της Δυτικής Όχθης».

Για τη Χαμάς, ο frontman των Radiohead ανέφερε: «Ταυτόχρονα, το άκριτο σύνθημα “Ελευθερώστε την Παλαιστίνη” που ακούμε γύρω μας, δεν απαντά στο απλό ερώτημα: γιατί οι όμηροι δεν έχουν επιστραφεί ακόμα; Για ποιον λόγο; Γιατί η Χαμάς επέλεξε τις πραγματικά φρικτές πράξεις της 7ης Οκτωβρίου; Η απάντηση μοιάζει προφανής: και η Χαμάς κρύβεται πίσω από τον πόνο του λαού της, με εξίσου κυνικό τρόπο, για τους δικούς της σκοπούς».

Ο Γιορκ καταφέρθηκε επίσης εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως η πίεση προς καλλιτέχνες και όποιον άλλο «θεωρούν βολικό» για να κάνουν δηλώσεις, το μόνο που καταφέρνει είναι να «αυξάνει την ένταση, τον φόβο και την απλοποίηση αυτών των σύνθετων ζητημάτων».

Πρόσφατα., ο Εντ Ο’ Μπράιαν, κιθαρίστας του συγκροτήματος, απάντησε πρόσφατα σε φαν μέσω Instagram: «Οι αδελφοί μου απεχθάνονται αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Απλώς επειδή δεν είναι στα social media ή δεν χρησιμοποιούν την ακριβή διατύπωση που κάποιοι θεωρούν απαραίτητη, δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά αναστατωμένοι και θυμωμένοι με αυτό που συμβαίνει».

Η νέα περιοδεία

View this post on Instagram

A post shared by Radiohead (@radiohead)

Οι Radiohead θα εμφανιστούν σε τέσσερις εμφανίσεις ανά πόλη στη νέα περιοδεία τους.

Αυτές είναι οι στάσεις και οι ημερομηνίες των εμφανίσεων τους:

Μαδρίτη, Ισπανία: 4, 5, 7, 8 Νοεμβρίου

Μπολόνια, Ιταλία: 14, 15, 17, 18 Νοεμβρίου

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: 21, 22, 24, 25 Νοεμβρίου

Κοπεγχάγη, Δανία: 1, 2, 4, 5 Δεκεμβρίου

Βερολίνο, Γερμανία: 8, 9, 11, 12 Δεκεμβρίου

