Radiohead: Το νέο βιβλίο του μπασίστα Κόλιν Γκρίνγουντ από τα backstage

Φωτογραφικό άλμπουμ με εικόνες από τα παρασκήνια της μπάντας κατά τη διάρκεια 14ετούς περιόδου, μεταξύ 2003 και 2016, ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει ο μπασίστας των Radiohead, Κόλιν Γκρίνγουντ.

Στις 136 σελίδες του βιβλίου ο Κόλιν Γκρίνγουντ καταγράφει τα χρόνια του συγκροτήματος από το 2003 έως την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ, «A Moon Shaped Pool», το 2016.

Εκτός από 97 φωτογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί ξανά, το βιβλίο περιέχει ένα δοκίμιο 10.000 λέξεων γραμμένο από τον Γκρίνγουντ.

«Εδώ και χρόνια, καταγράφω στιγμιότυπα των Radiohead» ανέφερε ο Άγγλος μουσικός σε δήλωσή του. «Προσπάθησα να «πιάσω στα πράσα» τους φίλους μου με τη μικρή μου μαύρη Yashica T4 Super. Στη σκηνή και στο στούντιο των προβών, είναι τόσο χαμένοι στη δική τους στιγμή της ερμηνείας που δεν με βλέπουν με την κάμερα» σημείωσε.

«Ελπίζω ότι σε όποιον αρέσει η μουσική μας θα την απολαύσει, όπως κι εγώ συνθέτοντας τις αναμνήσεις αυτών των δύο δεκαετιών» έγραψε σε ανάρτηση στο Instagram, με την οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου.

‘How To Disappear – A Portrait of Radiohead’ is now available to pre-order https://t.co/eP9sOkaYm8 pic.twitter.com/fffSj8RE1e

— Colin Greenwood (@colingreenwood) March 21, 2024