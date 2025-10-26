Καθώς οι μελέτες αποκαλύπτουν βαθύ χάσμα ανάμεσα στις αξίες της GenZ και στις προσδοκίες των υπευθύνων προσλήψεων, ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ προειδοποιεί ότι στην εποχή της AI οι νέοι θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά, ενώ υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν φτωχότεροι από τους γονείς τους.

Ο Σίλινγκ συμμερίζεται την ανησυχία ότι η AI θα εκτοπίσει κάποιους αφήνοντάς τους να «πουλάνε χάμπουργκερ στη γωνία»

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σίλινγκ, οι εκπρόσωποι της GenZ «δεν φαίνονται και τόσο πεπεισμένοι ότι πρέπει πραγματικά να βάλουν τα δυνατά τους». Όμως μόνο έτσι, προσθέτει ο ίδιος, θα μπορέσουν να επιβιώσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Γνωστός για τις έγκαιρες προβλέψεις του σχετικά με τις «φούσκες» της dot-com και των ακινήτων, ο Γκάρι Σίλινγκ συμμερίζεται επίσης την ανησυχία ορισμένων για το ενδεχόμενο η AI να εκτοπίσει εργαζομένους αφήνοντάς τους να «πουλάνε χάμπουργκερ στη γωνία».

Μιλώντας στο Business Insider εξηγεί ότι οι νέοι άνθρωποι θα χρειαστεί να δουλέψουν πολύ πιο σκληρά απ’ όσο νομίζουν για να καταφέρουν να πετύχουν και πολλοί από αυτούς θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από τους προγόνους τους.

Όπως λέει, οι νέοι πρέπει να «προσαρμοστούν στις πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου» γιατί «ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην».

Η νοοτροπία του εύκολου κέρδους

Ο Σίλινγκ βλέπει ως βασικό εμπόδιο τη νοοτροπία της ελάσσονος προσπάθειας, την οποία αποδίδει στην αυξανόμενη κερδοσκοπία γύρω από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι λεγόμενες μετοχές meme και τα κρυπτονομίσματα. Οι αγοραστές περιμένουν ότι «τα πράγματα θα έρθουν πολύ εύκολα, αλλά ποτέ δεν λειτουργεί έτσι», εξηγεί υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «όταν οι άνθρωποι έχουν αυτή την προσδοκία, τότε γίνονται τεμπέληδες και απρόσεκτοι».

Και πράγματι, το φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται ήδη στις αγορές: η ίδια γενιά, η Gen Z, πρωταγωνιστεί στην αναβίωση των meme stocks. Από τα μέσα Οκτωβρίου, μετοχές όπως η Beyond Meat, η GameStop και η Krispy Kreme εκτοξεύθηκαν απότομα, χωρίς σαφή οικονομική βάση, απλώς επειδή έγιναν viral στο διαδίκτυο μέσα από πλατφόρμες όπως το Reddit ή το TikTok.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέοι αντί να ψάχνουν γρήγορα κέρδη θα πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες μάθησης σε τομείς όπου μπορούν να «προσθέσουν αξία» και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, καθώς αυτό είναι που «τελικά μετράει» στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Η ζωή τους πιθανότατα θα περιλαμβάνει «περιορισμένα εισοδήματα και αγοραστική δύναμη», ενώ ο φόβος πολλών νέων ότι δεν θα γίνουν ποτέ τόσο εύποροι όσο ενδεχομένως είναι οι γονείς τους «ίσως είναι αλήθεια».

Ο Γκάρι Σίλινγκ παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της Merrill Lynch για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία οικονομικών συμβούλων και επενδυτικών υπηρεσιών, A. Gary Shilling & Co., το 1978. Σε ηλικία 88 ετών σήμερα διευθύνει ακόμα την εταιρεία του και δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί. «Αν αποσυρθώ, τι θα κάνω;» διερωτάται προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να κάνει πολλά πράγματα που μάλλον θα έπρεπε να έχει σταματήσει εδώ και χρόνια.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η εργασία αποτελεί κλειδί για τη μακροζωία και όπως λέει παραμένει ερασιτέχνης μελισσοκόμος και λάτρης του «φτιάξ’ το μόνος σου».

Χάσμα γενεών

Οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα η GenZ αποτυπώνονται και στις έρευνες συμπεριφορικής ψυχολογίας. Η ομάδα της Σούζι Γουέλτς στο Becoming You Labs πραγματοποίησε πρόσφατη μελέτη με αφορμή την πεποίθηση ότι οι νέοι της γενιάς αυτής παραιτούνται εύκολα από χώρους εργασίας.

Η απόκλιση ήταν σαφής και αρκετά έντονη: Οι τρεις κορυφαίες αξίες της GenZ είναι η φροντίδα του εαυτού τους, η αυθεντική έκφραση της προσωπικότητάς τους και η βοήθεια προς τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναζητούν υπαλλήλους που εκτιμούν την επιτυχία, τη μάθηση και τη σκληρή δουλειά. Ωστόσο, μόνο το 2% αυτής της γενιάς μοιράζεται τις προτεραιότητες προϊσταμένων και διευθυντών.

«Αυτό εξηγεί ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε» εξηγεί ένας διευθύνων σύμβουλος, ενώ ένας επικεφαλής νοσοκομείου το θέτει πιο ωμά: «Τώρα προσλαμβάνουμε δύο ή τρεις νέους γιατρούς για να αντικαταστήσουν έναν που συνταξιοδοτείται. Μας λένε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από αυτούς να δουλεύουν σκληρά, επειδή η ζωή ενός καρδιολόγου δεν είναι όπως παλιά».

Πρόσφατος απόφοιτος στο TikTok δίνει τη δική του απάντηση: «Γιατί να θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με τις αξίες των Boomers, όταν αυτές οι αξίες κατέστρεψαν τον κόσμο;». «Οι ηλικιωμένοι μισούν τους νέους επειδή η ζωή μας αποδεικνύει ότι η δική τους ήταν χαμένη. Στο νεκροκρέβατό μου, δεν θα εύχομαι να είχα δουλέψει περισσότερο » λέει ένας άλλος.

Συναισθηματική απόρριψη την εποχή της AI

Πάντως, όσοι από την GenZ δείχνουν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν ως έναν βαθμό τα βήματα των γονιών τους, προσπαθούν να πλοηγηθούν σε ένα αβέβαιο επαγγελματικό τοπίο και βρίσκονται αντιμέτωποι με πλήθος εργασιακών απορρίψεων.

Τα εργαλεία επιλογής τεχνητής νοημοσύνης σαρώνουν πλέον δεκάδες χιλιάδες βιογραφικά και οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε πολλαπλές αυτοματοποιημένες δοκιμασίες και βιντεοσυνεντεύξεις προτού μιλήσουν με έναν πραγματικό άνθρωπο, εξηγεί ο Κουέντιν Νέισον, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank και νυν αντιπρόεδρος του London Foundation for Banking and Finance.

Από την άλλη, οι υποψήφιοι για εργασία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν τέλεια βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές, διευκολύνοντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις. Έτσι, δημιουργείται μια υπερκορεσμένη αγορά, ή «πέντε χιλιάδες υποψήφιοι για πέντε θέσεις εργασίας ως κανόνας».

Σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, έρχονται να προστεθούν και τα φοιτητικά δάνεια. «Λίγοι συνειδητοποιούν ότι αυξάνονται καθημερινώς από την πρώτη μέρα του εξαμήνου», σημειώνει ο Νέισον, προσθέτοντας ότι μόνο οι λίγοι που καταφέρνουν να εξασφαλίσουν εξαιρετικά πλούσιες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα θα είναι πραγματικά σε θέση να τα αποπληρώσουν.