ΟΗΕ: Συμφωνία για το κυβερνοέγκλημα αναμένεται να υπογραφεί – Ανησυχίες εκφράζουν οι εταιρείες τεχνολογίας

Μια ιστορική συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, με στόχο την καταπολέμηση των αδικημάτων που κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αναμένεται να υπογραφεί στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, Ανόι, από περίπου 60 χώρες το Σαββατοκύριακο.

Η σύμβαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από 40 χώρες, αναμένεται να εξορθολογίσει τη διεθνή συνεργασία κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, αλλά έχει επικριθεί από ακτιβιστές και εταιρείες τεχνολογίας λόγω ανησυχιών για πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συμφωνία του ΟΗΕ για τις κυβερνοεπιθέσεις

«Ο κυβερνοχώρος έχει γίνει γόνιμο έδαφος για τους εγκληματίες… κάθε μέρα, εξελιγμένες απάτες εξαπατούν οικογένειες, κλέβουν χρηματικά ποσά και αποστραγγίζουν δισεκατομμύρια δολάρια από τις οικονομίες μας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην τελετή έναρξης.

«Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι ένα ισχυρό, νομικά δεσμευτικό μέσο για την ενίσχυση της συλλογικής μας άμυνας κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο».

Η σύμβαση στοχεύει σε ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, από το phishing και το ransomware έως την ηλεκτρονική διακίνηση και τη ρητορική μίσους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος επικαλείται εκτιμήσεις ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, αναφέρει το Reuters.

Ο Πρόεδρος του Βιετνάμ Λουόνγκ Κουόνγκ δήλωσε ότι η υπογραφή της σύμβασης «δεν σηματοδοτεί μόνο τη γέννηση ενός παγκόσμιου νομικού μέσου, αλλά επιβεβαιώνει και τη διαρκή ζωτικότητα της ύπαρξης πολλών «φωνών», όπου οι χώρες ξεπερνούν τις διαφορές τους και είναι πρόθυμες να αναλάβουν από κοινού ευθύνες για τα κοινά συμφέροντα της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης».

Τα προβλήματα πίσω από τη συμφωνία

Οι επικριτές έχουν προειδοποιήσει ότι ο ασαφής ορισμός του εγκλήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση. Η Cybersecurity Tech Accord, στην οποία συμμετέχουν η Meta και η Microsoft, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σύμβαση επιτήρησης», λέγοντας ότι μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κυβερνήσεων και να ποινικοποιήσει τους ηθικούς χάκερ που ελέγχουν τα συστήματα για ευπάθειες.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), το οποίο ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση, δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προωθεί νόμιμες ερευνητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς έστειλαν διπλωμάτες και αξιωματούχους για να υπογράψουν τη συνθήκη στο Ανόι.

Ο ρόλος του Βιετνάμ ως οικοδεσπότη έχει επίσης προκαλέσει αντιπαραθέσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επισήμανε πρόσφατα «σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής λογοκρισίας. Η Human Rights Watch αναφέρει ότι τουλάχιστον 40 άτομα έχουν συλληφθεί φέτος, μεταξύ άλλων για την έκφραση διαφωνίας στο διαδίκτυο.

Το Βιετνάμ θεωρεί τη συνθήκη ως μια ευκαιρία να ενισχύσει τη διεθνή του θέση και την κυβερνοάμυνα του εν μέσω των αυξανόμενων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.