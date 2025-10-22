science
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
Τεχνολογία 22 Οκτωβρίου 2025 | 14:39

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Συμφωνία-ορόσημο του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα, η οποία έχει στόχο να χτυπήσει ένα φαινόμενο που στοιχίζει τρισεκατομμύρια δολάρια στη διεθνή οικονομία, πρόκειται να υπογραφεί από δεκάδες κυβερνήσεις το Σαββατοκύριακο, παρά τις επικρίσεις για θέματα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η συνθήκη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από τουλάχιστον 40 κράτη, είναι μια άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία που σύμφωνα με τον ΟΗΕ θα ενδυναμώσει και θα επιταχύνει την αντιμετώπιση των κακοποιών στο Διαδίκτυο.

Ακτιβιστές, εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προειδοποιούν ωστόσο για ενδεχόμενες καταχρήσεις λόγω των ασαφών προβλέψεων για το κυβερνοέγκλημα, οι οποίες θα μπορούσαν όπως καταγγέλλεται να ενθαρρύνουν αντί να πατάξουν τις παράνομες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο..

Η λίστα των χωρών που θα υπογράψουν τη συνθήκη στο Βιετνάμ δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς πρόκειται να συμμετάσχουν, δηλώνοντας ότι η συμφωνία ενσωματώνει ασφαλιστικές δικλείδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνείται μέχρι στιγμής να διευκρινίσει αν θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής στο Ανόι, στην οποία θα παραστεί ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Συνθήκη παρακολούθησης»

Η επιλογή του Βιετνάμ οδήγησε σε επικρίσεις λόγω των προβληματικών επιδόσεών του στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Σεπτέμβριο έκανε λόγο για «σημαντικά προβλήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα» στο Βιετνάμ, όπως περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο.

Τουλάχιστον 40 άτομα έχουν συλληφθεί φέτος στη χώρα για υποτιθέμενα εγκλήματα όπως αναρτήσεις που στρέφονταν κατά της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Watch.

Με τη φιλοξενία της τελετής, τo μονοκομματικό κομουνιστικό κράτος ελπίζει να ενισχύσει το διεθνές προφίλ του, δηλώνουν βιετναμέζοι αξιωματούχοι.

Το Cybersecurity Tech Accord, μια συμμαχία που περιλαμβάνει τη Microsoft και τη Meta, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ «συνθήκη παρακολούθησης» που διευκολύνει την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ κυβερνήσεων και απειλεί «να διευκολύνει, αντί να εμποδίσει, όσους δραστηριοποιούνται στο κυβερνοέγκλημα».

Η συνθήκη στοχεύει ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από το phishing και τις επιθέσεις ransomware μέχρι τον λόγο μίσους και το trafficking.

Ωστόσο η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είχε προειδοποιήσει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι «νόμοι με υπερβολικά ευρείς ορισμούς του κυβερνοεγκλήματος χρησιμοποιούνται συχνά για την επιβολή υπερβολικών περιορισμών στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύμφωνα με τον Τζιτ Σινγκ Τσιμά της οργάνωσης Access Now για τις ελευθερίες στο Διαδίκτυο, η συνθήκη θα διευκολύνει την απέλαση πολιτών που διώκονται από τις κυβερνήσεις τους. Η υπογραφή της συμφωνίας στο Βιετνάμ «στέλνει ένα πολύ άσχημο μήνυμα» στους υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, υποστήριξε.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), το οποίο ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη, διαβεβαίωσε ότι το κείμενο περιέχει προβλέψεις για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και επιτρέπει στα κράτη να απορρίπτουν αιτήματα συνεργασίας που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο.

Ακτιβιστές και εταιρείες τεχνολογίας εξέφρασαν επίσης ανησυχίες ότι η συνθήκη θα ποινικοποιήσει τους ηθικούς χάκερ που ανιχνεύουν κενά ασφάλειας, ειδικά όταν τα ευρήματά τους εκθέτουν λάθη κυβερνήσεων.

Το UNODVC διαβεβαίωσε πάντως ότι η συνθήκη «ενθαρρύνει» τις κυβερνήσεις να διευκολύνουν τις νόμιμες ερευνητικές δραστηριότητες.

