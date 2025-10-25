Σακελλαροπούλου για Σαββόπουλο: «Η μνήμη σου θα ζει σε κάθε νότα και λέξη που μας άφησες»

Στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου βρέθηκε και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, βγάζοντας λόγο για να τιμήσει τον κορυφαίο τραγουδοποιό.

Όπως τόνισε, τα τραγούδια του Σαββόπουλου γέμισαν με συναισθήματα τον κόσμο και μίλησε για την δυναμικότητά του σαν άνθρωπος.

Η ομιλία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου

«Τραγούδησες για μας, τον λαό το έθνος και την ιστορία. Για τη μικρή μας τη ζωή, για τον καθένα μας προσωπικά. Με τα τραγούδια σου πονέσαμε, χαρήκαμε, λυτρωθήκαμε. Η μνήμη σου θα ζει σε κάθε νότα και λέξη που μας άφησες», ανέφερε η κ. Σακελλαροπούλου.

«Έγινες, ήσουν και παρέμεινες μέχρι τέλος αληθινός. Δεν λύγισες στη χούντα, δεν σύρθηκες από το κοινό σου, πέρασες από τον θρίαμβο στην αποδοκιμασία αλλά στάθηκες πάντα όρθιος, με την Άσπα πάντα δίπλα σου, να λάμπει και να σε στηρίζει.

Καλό ταξίδι Διονύση αγαπημένε».