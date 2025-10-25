Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο – Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του

Στη μια το μεσημέρι ο τελευταίος αποχαιρετισμός από φίλους, συνεργάτες και πλήθος κόσμου για τον Διονύση Σαββόπουλο. Η σορός του κορυφαίου τραγουδοποιού έφθασε νωρίς το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου και θα παραμείνει έως και τις 12 για το κοινό.

Η κηδεία θα τελεστεί στη μια το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών δημοσία δαπάνη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.

Επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

