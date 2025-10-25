Γαλάνη για Σαββόπουλο: «Ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου»

Λόγο έβγαλε η καλλιτέχνιδα Δήμητρα Γαλάνη στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, τονίζοντας ότι θα λείψει στον κόσμο, αλλά και στην ίδια.

«Ξεκουράσου τώρα Διονύση, ήξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και θα κατανοούν κάθε σου λέξη για να μαθαίνουν που πατούν και που πηγαίνουν, για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι περήφανοι για αυτή τη γλώσσα, για τον πολιτισμό», ανέφερε συγκινημένη.

Ο επικήδειος λόγος της Γαλάνη για τον Σαββόπουλο

«Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά κατάφερες και μας έκανες όλους ποιητές και ενωμένους. Πραγματικά ο κόσμος τα έχει πει όλα. Τα νιώθει όλα. Και πώς αλλιώς θα ήταν άλλωστε, αφού μας έχεις δώσει τέτοια δώρα. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να σου ανταποδώσουμε αυτό το μεγάλο ευχαριστώ», είπε η Δήμητρα Γαλάνη.

«Το έργο σου είναι και θα είναι ολοζώντανο, νέο και κληρονομιά μας. Εσύ όμως θα λείπεις και θα μου λείπεις. Γιατί ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου».

Συγκινητικά ανέφερε ότι «ήμουν εκεί στα γλέντια μας. Κρεμόμουν από το στόμα σου κάθε φορά που θα μιλούσες. Στεκόμουν στην ουρά για να πάρω τον καινούριο σου δίσκο. Πρωτοέπαιξα με την κιθάρα μου στην λατρεμένη Άσπα την παιδική μου φίλη τα τραγούδια σου λίγο πριν σε συναντήσει στον δρόμο της ζωής σου.

Άσπα, έχεις την υπέροχη οικογένειά σου για να σου απαλύνει όσο γίνεται αυτό το τεράστιο κενό. 58 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Είμαι και θα είμαι για πάντα κοντά σου».