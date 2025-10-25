Σταμάτης Φασουλής για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήρθα για να λυθεί μια παρεξήγηση, έτσι είπαμε»

Ο Σταμάτης Φασουλής με θεατρικό ύφος αποχαιρέτησε τον αγαπημένο φίλο του.

«Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου; Έτσι είπαμε, ένα unplug;» έτσι ξεκίνησε, απευθυνόμενος στον Διονύση Σαββόπουλο ο Σταμάτης Φασουλής τον επικήδειο λόγο του.

«Είμαι εδώ για να λύσω μια παρεξήγηση, δεν είναι καθόλου φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι, τώρα που έφυγες, όπως ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες. Αφήνεις ένα ελληνικό τραγούδι πάμπλουτο», είπε στη συνέχεια, συνεχίζοντας τον επικήδειο λόγο του, εκτός κειμένου.

«Ζήτω και Ζητώ το ελληνικό τραγούδι»

«Το αγάπησες πολύ το ελληνικό τραγούδι. Θυμάμαι τότε που κάναμε το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», είχε πει: «Ποτέ μην μπει τόνος» μιμούμενος τη βαθιά φωνή του τραγουδοποιού και συμπλήρωσε «για να είναι και «ζήτω» και «ζητώ», αναφερόμενος στην ιστορική εκπομπή του «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Γιατί έτσι ήσουν και παιδί και δάσκαλος.»

Σταμάτης Φασουλής: Οι συναντήσεις τους με τον Σαββόπουλο

Περιγράφοντας μια από τις αξέχαστες συναντήσεις τους: «Συζητάγαμε για τη ζωή γιατί αυτό που θέλαμε και που ήθελε περισσότερο εκείνος ήταν να ακουμπήσει στην τέχνη, ήταν η ζωή, ήθελε τη ζωή να τη μεταφέρει στο τραγούδι και τη μετέφερε. Έπαιρνε το τίποτα και το έκανε άπαν.

Δεν θα ήθελα να κλάψω, όπως δεν έκλαψα για τη μητέρα μου. Δεν με συμφέρει, θα είναι σαν να παραδέχομαι ότι έφυγες. Δεν θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση, καλή αντάμωση στο περιβόλι του ουρανού σου, καλή αντάμωση» ολοκλήρωσε τον επικήδειο λόγο του για τον Διονύση Σαββόπουλο ο Σταμάτης Φασουλής.