Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας
Ελλάδα 25 Οκτωβρίου 2025 | 14:30

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας

«Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα» είπε ιδιαίτερα συγκινημένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον Διονύση Σαββόπουλο

«Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας, δίνοντάς μας ώθηση στις ανηφόρες και προειδοποιώντας στις κατηφόρες, έχοντας τη δική του άποψη για τα πράγματα χωρίς δογματισμούς», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειο του για τον Διονύση Σαββόπουλο, στην Μητρόπολη Αθηνών.

«Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα» είπε ιδιαίτερα συγκινημένος και πρόσθεσε ότι  ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε την δική του άποψη για τα πράγματα και πρόσθεσε πως γι’ αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική».

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, «Άγγελος – Εξάγγελος», «γιατί οι στίχοι του, όπως είπε, αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής».

«Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά
κι ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας
Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά
κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας

Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει
και τού ’παμε να φύγει μουδιασμένα
Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει
καλύτερα να μη μάς πει κανένα Μια απόδειξη ότι η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πολύ πιο ισχυρή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλου με ένα μεγάλο ευχαριστώ. «Από αύριο θα σε σκεφτόμαστε σε κάθε συγκυρία που θα μας καλεί να κοιταχτούμε στον εθνικό μας καθρέφτη με τα καλά μας και τα στραβά μας».

Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

inWellness
inTown
Εργατικό ατύχημα: Το μάτι του κινδυνεύει να χάσει δημοτικός υπάλληλος στον Βόλο
Στον Βόλο 25.10.25

Δημοτικός υπάλληλος κινδυνεύει να χάσει το μάτι του - Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων

Ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου φορούσε μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και γάντια όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να αποτρέψουν το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ
Ζητείται λύση 25.10.25

Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ

Σε ένα σιρκουί αντεγκλήσεων έχουν επιδοθεί το ΥΠΑΑΤ με συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και διαφορετική επιστημονική ομάδα - Τι λένε στο in οι εμπλεκόμενοι στο θέμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο – «Θέλαμε να σε εξηγήσουμε, ήσουν ανεξήγητος» – Συγκίνηση στους επικήδειους
Ελλάδα 25.10.25 Upd: 14:33

Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θέλαμε να σε εξηγήσουμε, ήσουν ανεξήγητος» - Συγκίνηση στους επικήδειους

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου. Στο Α' Νεκροταφείο η ταφή του

Βίντεο - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΘ, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
GLP1: Αντιεθιστική η δράση των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος – Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο, κάπνισμα
Ενέσιμα GLP1 25.10.25

Αντιεθιστική η δράση των φαρμάκων αδυνατίσματος - Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο και κάπνισμα

Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος GLP1 χορηγούνταν αρχικώς σε αντιδιαβητικούς, οι οποίοι παρατηρήθηκε ότι έχαναν βάρος - Εξηγεί τη λειτουργία τους ο ακαδημαϊκός και καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος Χρούσος

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στην ΑΕΚ< με τους Τσικίνιο και Ροντινέι να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Εκτός έμειναν Μαρτίνς και Ορτέγκα.

Σύνταξη
Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ο πρώην πλέον τεχνικός των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης, έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια, ευχαριστώντας τον σύλλογο.

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Euroleague 25.10.25

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο

Η κόρη του Κάρλο Αντσελότι μιλά με ευαισθησία για τον διάσημο πατέρα της — και οι δηλώσεις της αποκαλύπτουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, που εξηγείται μέσα από ψυχολογικές θεωρίες για την προσκόλληση, τη μάθηση και τη διαγενεακή σύνδεση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
Θύματα επιτυχίας 25.10.25

To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα

Κόντρα σε εκτιμήσεις των ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού, ανάλυση στελέχους του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών δίνει μια εναλλακτική οπτική σε περίπτωση πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα, με προεκτάσεις και στην... Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απαντά με ειρωνεία στις πρόωρες κρίσεις για τη μάχη του τίτλου, ζητά σεβασμό για τη Λίβερπουλ και αποθεώνει τον Ουνάι Έμερι ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εργατικό ατύχημα: Το μάτι του κινδυνεύει να χάσει δημοτικός υπάλληλος στον Βόλο
Στον Βόλο 25.10.25

Δημοτικός υπάλληλος κινδυνεύει να χάσει το μάτι του - Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων

Ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου φορούσε μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και γάντια όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να αποτρέψουν το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
