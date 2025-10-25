Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας

«Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας, δίνοντάς μας ώθηση στις ανηφόρες και προειδοποιώντας στις κατηφόρες, έχοντας τη δική του άποψη για τα πράγματα χωρίς δογματισμούς», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειο του για τον Διονύση Σαββόπουλο, στην Μητρόπολη Αθηνών.

«Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα» είπε ιδιαίτερα συγκινημένος και πρόσθεσε ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε την δική του άποψη για τα πράγματα και πρόσθεσε πως γι’ αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική».

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, «Άγγελος – Εξάγγελος», «γιατί οι στίχοι του, όπως είπε, αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής».

«Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά

κι ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας

Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά

κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας

Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει

και τού ’παμε να φύγει μουδιασμένα

Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει

καλύτερα να μη μάς πει κανένα Μια απόδειξη ότι η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πολύ πιο ισχυρή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλου με ένα μεγάλο ευχαριστώ. «Από αύριο θα σε σκεφτόμαστε σε κάθε συγκυρία που θα μας καλεί να κοιταχτούμε στον εθνικό μας καθρέφτη με τα καλά μας και τα στραβά μας».

