Επικήδειος Μητσοτάκη στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου θα γίνει –δημοσία δαπάνη- η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράλληλα, η σορός του μεγάλου «Νιόνιου» του ελληνικού πενταγράμμου θα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:30 έως τις 11:30 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Οι επικήδειοι

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, επικήδειους θα εκφωνήσουν μέλη της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου, καλλιτέχνες και φίλοι του, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου έχει ζητήσει αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε, αλλά και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν λόγω της κηδείας

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός θα οδηγηθεί με πομπή στο Α’ Νεκροταφείου ότι θα γίνει η τελετή της ταφής.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία στους δρόμους γύρω από την Μητρόπολη Αθηνών και στο νεκροταφείο θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και διακοπή της κυκλοφορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας

«Λόγω τέλεσης Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία ενταφιασμού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του καλλιτέχνη Διονυσίου Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

• Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

• Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

• Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

• Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Από την Τροχαία γίνεται έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.