Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 81 ετών θα γίνει δημοσία δαπάνη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 έως τις 11.30.

Με πομπή στο Α’ Νεκροταφείο

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός θα οδηγηθεί με πομπή στο Α’ Νεκροταφείου ότι θα γίνει η τελετή της ταφής.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία στους δρόμους γύρω από την Μητρόπολη Αθηνών και στο νεκροταφείο θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και διακοπή της κυκλοφορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας

«Λόγω τέλεσης Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία ενταφιασμού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του καλλιτέχνη Διονυσίου Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Από την Τροχαία γίνεται έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.