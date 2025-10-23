Σε λαϊκό προσκύνημα θα εκτεθεί η σορός του Διονύση Σαββόπουλου το Σάββατο το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη στις 13:00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης πέθανε σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Υγεία» από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος βρέθηκε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό στο Μουσείο Μπενάκη και το Rockwave

Τα τελευταία χρόνια

Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Διονύσης Σαββόπουλος συνεχώς εξέπληττε το κοινό του με νέες δημιουργίες και εμφανίσεις. Το 2025, παρουσίασε το βιβλίο του, με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» στο Μέγαρο Μουσικής, και βρέθηκε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό στο Μουσείο Μπενάκη και το Rockwave.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανδρώθηκε μέσα σε μια έντονα πολιτικοποιημένη εποχή, με τον δικό του τρόπο, και εξέπεμψε το δικό του στίγμα. Η λίστα των τραγουδιών του ατελείωτη. Και όλοι ξέρουν τουλάχιστον ένα τραγούδι του.

Από το 1966 και το «Φορτηγό» έως το «Εμείς του ’60 οι εκδρομείς», η πολιτική, η ιστορία και η κοινωνία περνούν μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του. Όλα εξέπεμπαν πολιτικές επιρροές και θέσεις, αλλά και κριτική για την κοινωνική κατάσταση στη χώρα. Σε μια εποχή που πλάι στο λαϊκό τραγούδι άνθιζε το Νέο Κύμα, ο Διονύσης Σαββόπουλος ξεχώρισε με το προσωπικό και πρωτότυπο ύφος του.